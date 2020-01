El Real Murcia se autoimpone el control financiero

El Consejo de Administración del Real Murcia compareció en rueda de prensa este lunes en el Estadio Enrique Roca de Murcia. El presidente Francisco Tornel y los consejeros Daniel Moreno y Francisco Miró evaluaron la situación actual de la entidad grana.

En primer lugar, Francisco Tornel quiso poner en relieve el esfuerzo hecho por los murcianistas y por el Consejo: "Pensamos que el Real Murcia tiene que ser de todos los murcianos. Siempre he pensado que este tenía que ser el modelo". El actual presidente grana lanzó un mensaje para los interesados en formar parte de la entidad indicando que buscamos "Un Real Murcia apoyado por las empresas murcianas para evitar los altibajos que se están viviendo en otros clubes". Además reveló los siguientes pasos que el club tomará para ser sostenible económicamente: "Se va a diseñar un modelo para que tanto empresas como personas físicas puedan invertir y que construyan una base sólida, pienso que el futuro del Real Murcia está garantizado, pero dentro de los dos modelos queremos luchar por un Real Murcia de los murcianos".

Audio

Daniel Moreno, consejero del Real Murcia realizó un repaso histórico de lo que han sido los clubes desde que se comenzó el proceso de transfomración en SAD. Posteriormente se refirirío al situación económica de la entidad grana y la necesidad de acudir a una nueva ampliación de capital: "Con el nuevo Real Murcia pretendemos un control y responsabilidad en la gestión de la SAD. Llegados a este momento está claro que necesitamos dinero y la mejor forma es acudir a un nuevo proceso de ampliación de capita". "Nuestra idea es abrir la SAD a la mayor cantidad de accionariado posible. Buscamos continuar con el modelo de atomización de acciones". El objetivo del Real Murcia es conseugir que ningún accionista pueda tener más del 49% de las acciones y ante esto resalta que "Se puede conseguir con una modificación estatutaria con limitaciones a la hora de la transmisión de acciones y en el porcentaje de acciones por persona". "Pretendemos establecer un control presupuestario en el sea obligatorio que el presupuesto esté equilibrado a final de año".

Moreno ha resaltado que el club quiere adaptarse, lo más rápidamente posible a las futuras normativas de la Federación y "para ello nos vamos a autoimponer el control financiero. Hay que evitar tener más gastos que ingresos en el futuro".

Moreno ha confirmado que en las próximas horas se publicará la convocatoria de la junta General de Accionistas que se celebrará el sábado, 15 de febrero, en la que se debe aprobar la reforma de los estatutos y además la convocatoria del proceso de ampliación de capital. Se baraja la cantidad de 2'5 millones de euros como capital social.

Finalmente, Francisco Miró, recalcó las medidas que deben tomarse para no cometer los errores de anteriores directivas: "Queremos evitar depender del gran inversor para que se logre la supervivencia del club". "Tenemos que gastar lo que seamos capaces de generar".

Audio

El presidente y máximo accionista ha indicado también que "el Murcia no va a desaparecer", y ha añadido que "sí he hablado con Alfonso García, pero se le ha explicado que el modelo que vamos a seguir es este, que no haya un gran accionista".