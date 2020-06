El Real Murcia afronta la úlitma semana para ampliación de capital

El Real Murcia afronta esta semana la última fase de su proceso de ampliación de capital. El próximo 10 de junio será el último día para que los interesados puedan comprar las acciones correspondientes. Hasta la fecha el club ha vendido en torno a 770.000 euros con lo que faltaría un millón y medio de euros para cubrir el objetivo marcado. Desde el consejo se asegura que, teniendo en cuenta todo lo sucedido en estos meses como consecuencia de la crisis del coronavirus, la campaña ha sido un éxito. Esta última etapa del proceso está abierta a inversores que no hayan adquirido acciones en ninguna de las fases precedentes. Muchos son las opciones de las que se está hablando pero hasta ahora nadie ha dado el paso definitivo. El empresario aguileño, ex dueño de la UD Almeria, Alfonso García es el que ha sonado con más fuerza, también se especula con un grupo inversor madrileño y en las últimas horas ha surgido el nombre del "pequeño" Nicolás, quien dice estar haciendo gestiones para buscar un inversor para la entidad murcianista, esta persona ya estuvo vinculado en su día con la figura de Raúl Moro.

Daniel Moreno, consejero del Real Murcia, y uno de los hombres importantes en el proceso de ampliación de capital de la entidad grana, se ha pasado este martes por los micrófonos de COPE Murcia para analizar la actualidad de la entidad y hacer balance de situación a falta de poco más de una semana para que concluya la cuarta, y última fase, de la ampliación de capital.

Moreno confía en que los próximos días pueda haber un revulsivo para la campaña "estamos convencidos que durante estos días alguien llegará con la intención de aportar capital y participar en la ampliación. Resta poco más de un millón y medio de euros en acciones y quien invierta ese dinero tendría asegurada la mayoría". En este aspecto añade que "nuestro deseo es que aparezca alguien capaz de invertir en un club como el Real Murcia, que pese a su situación sigue despertando mucho interés".

Los miembros del actual consejo de administración tienen muy claro que "nosotros buscamos lo mejor para la entidad y está claro que no vamos a permitir que llegue alguien que haga lo que sucedió con dirigentes anteriores como Raúl Moro o Víctor Gálvez que dejaron una gran cantidad de deuda y un club al borde de la quiebra. A nosotros ha habido quien ha mostrado interés en aportar dinero asegurando que iban a hacer un equipo para ascender. A todos les decimos que aporten avales para en caso de no lograr el objetivo sean ellos los responsables de hacer frente a los pagos. No queremos repetir la historia. Este mismo año ha habido clubes que han trabajado de esa manera y no han conseguido ascender y su situación vuelve a ser muy complicada".