Rafa de Vicente: "Se pueden conseguir grandes retos en este club"

“Se trata de un futbolista que puede jugar de mediocentro en la posición de 6 o en la de 8, incluso si tiene que jugar de mediapunta lo puede hacer debido a su calidad”. Así ha presentado Pedro Reverte esta mañana a Rafa de Vicente en el día de su estreno ante los medios de comunicación tras su reciente fichaje por el UCAM Murcia, último del mercado veraniego. El director deportivo universitario se ha referido a la plantilla que se ha conseguido reunir resaltando que "hemos formado plantilla muy equilibrada. Tenemos jugadores para hacer un buen año. Conseguir la primera victoria e ir creciendo es ahora mismo lo más importante y a partir de ahí iremos marcando los objetivo, no debemos meternos presión. Por presupesto hay algunos equipos que están obligados estar arriba casi desde el principio".

Rafa de Vicente ha agradecido "al Presidente, a Pedro Reverte y al míster el interés que han mostrado desde el primer día y por la comprensión que ha tenido sobre mi situación, ya que no se puedo resolver hasta el último día”, declaró.

El centrocampista, natural de Málaga, afronta este nuevo reto con el objetivo de “hacerlo lo mejor posible. Yo me marco el reto de mejorar y de poder ayudar así al equipo en todo lo posible”, afirmó ante los medios de comunicación.

Además, Rafa de Vicente ha destacado que llega al UCAM Murcia porque “se pueden hacer cosas muy bonitas en este club. Ya se han hecho y se pueden volver a repetir. Es cierto que la presión deben tenerla otros equipos, pero creo que nosotros, sin meternos esa presión y con la plantilla que tenemos, se pueden conseguir objetivos bonitos".

Con 26 años, el andaluz regresa a la Región de Murcia tras su paso por el Recreativo de Huelva y tras conseguir un ascenso con el Racing de Santander a 2ª División la temporada anterior. ”El jugador que llegó al Real Murcia había salido de una lesión del cruzado. Así que era un año para mí en el que tenía que volver a coger sensaciones positivas. Ahora el Rafa de Vicente que llega al UCAM Murcia ya lleva unos cuantos partidos encima y con una trayectoria en 2ª División B”, explicó. Sobre su nuevo club ha destacado que "tenía ganas de volver a Murcia, siempre me ha atraído el UCAM, recuerdo que cuando jugué en el Real Murcia estaba estudiando en la Universidad y me atraían mucho sus valores. Me gusta este club y se pueden hacer grandes cosas. Quisiera vivir aquí un nuevo ascenso a Segunda División".

Por último, el centrocampista ha confirmado que “nada más llegar pude hablar con el míster para que me explicase su idea de juego. Ahora toca adaptarme cuanto antes a este estilo de juego que quiere Rubén Albés para poder dar el mayor rendimiento en el campo”.

El jugador malacitano acabó señalando que "me entiendo muy bien con Chavero. Fui feliz en esta ciudad y quería volver".