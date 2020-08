Rafa de Vicente: "Nos va venir muy bien empezar desde cero con Salmerón"

La plantilla del primer equipo del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol ha completado su último entrenamiento de la semana sobre el césped de El Mayayo.

Antes de iniciar la sesión, Rafa de Vicente ha comparecido ante los medios de comunicación para valorar la actualidad del conjunto universitario. "Está siendo un inicio de pretemporada atípico por esta situación y todas las medidas de precaución que se están tomando. Llevábamos mucho tiempo parados y ha costado coger el ritmo. Nos encontramos bien y con ganas, se nota que teníamos ganas de regresar a los entrenamientos", afirmó el andaluz.

En este inicio de pretemporada, Rafa de Vicente ha explicado que "el equipo está respondiendo muy bien a todo lo que nos va pidiendo el cuerpo técnico. El míster ya nos va dando sus primeras pinceladas de lo que quiere, pero sin saturarnos. Salmerón es un gran entrenador y tiene muchísima experiencia en esta categoría. Yo creo que nos va a venir muy bien empezar desde cero con él para que tengamos muy clara su idea de juego en cuanto arranque la competición liguera".

Los futbolistas universitarios continúan preparándose físicamente, pero sin conocer aún la fecha del inicio de Liga. "Solo podemos esperar a que nos comuniquen la fecha del inicio. Sabemos que es una situación complicada para todos porque son momentos de incertidumbre. Toca esperar a que ellos tomen una decisión definitiva", afirmó.

Por último, el centrocampista ha confirmado que "durante el confinamiento he intentado hacer todo lo posible para no empezar desde cero esta pretemporada. Incluso, antes del inicio de los entrenamientos, me he estado preparando para llegar en buenas condiciones físicas. Aún queda para coger el nivel adecuado, pero las sensaciones son muy positivas".