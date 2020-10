Rafa Monclova: "El conjunto castellonense es una de las plantillas mejor confeccionadas de la competición"

El Real Murcia debuta en LEB Oro frente a TAU Castellón mañana sábado a las 20:00 de la tarde en el pabellón Príncipe Felipe de Murcia. Rafa Monclova ha señalado en rueda de prensa que “se trata de un día histórico para todos los que formamos este proyecto. Vamos a poner el escudo y el nombre de la ciudad lo más arriba posible. Jugar en esta categoría es una exigencia y una responsabilidad muy grande”.

En una pretemporada atípica condicionada por la situación sanitaria, el técnico sevillano no hay querido excusarse: “Aunque nos hubiera gustado afrontar la preparación de otra forma, todos los equipos nos hemos visto envueltos en los mismos problemas. Soy de los que dicen a sus jugadores que no hay que poner excusas y no las voy a poner yo”.

Con respecto al rival, el técnico del Real Murcia Baloncesto ha recalcado que “el conjunto castellonense es una de las plantillas mejor confeccionadas de la liga. Son jugadores de gran nivel. Tanto Alvarado, como Durán, Stainbrook o Dukan son jugadores muy competitivos. Para ganar tenemos que hacer muchísimas cosas bien y maximizar nuestras opciones”.

Por último, Monclova ha querido tener unas palabras para la afición: “Sentimos el aliento y el apoyo de nuestros aficionados. Teníamos la ilusión de que pudieran entrar en el Príncipe de Asturias pero desgraciadamente no será posible. Nos duele que no puedan vivir este día histórico, pero intentaremos que se sientan orgullosos del equipo”.