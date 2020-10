Rafa Luz: "La victoria ante Baskonia nos ha dado mucha fuerza"

Rafa Luz, jugador del UCAM Murcia Club Baloncesto, ha remarcado que el equipo grana ha dado "un gran paso adelante" con la victoria lograda en la pista del vigente campeón de la Liga Endesa, el TD Systems Baskonia, y espera que refrende lo bueno hecho en Vitoria el sábado ante el Coosur Real Betis después de "lo duro" que fue perder el anterior encuentro en casa ante el Iberostar Tenerife.

El base internacional brasileño, de 28 años y que cumple su segunda campaña en Murcia -llegó en 2019 procedente del MoraBanc Andorra-, ha hablado a dos días del siguiente encuentro, correspondiente a la quinta jornada del campeonato liguero y que el UCAM CB afrontará siendo el noveno clasificado con un bagaje de dos victorias y dos derrotas.

Los de Sito Alonso llegarán a ese compromiso, fijado para el sábado a las nueve menos cuarto de la noche en un Palacio de los Deportes sin público, con la moral reforzada tras vencer por 75-83 al Baskonia ocho días después de un tropiezo difícil de explicar con el 82-84 frente al Tenerife cuando ganaba por 24 puntos en el tercer cuarto.

"Hemos dado un gran paso adelante tras una pretemporada en la que tuvimos dificultades por lesiones con Augusto Lima, Nemanja Radovic y conmigo mismo y un debut malo en Andorra y esa derrota en casa, pero ahora estamos disfrutando mucho", ha apuntado Luz, quien ha mencionado a varios de sus compañeros como el también base Conner Frankamp, el pívot y compatriota suyo Lima y el alero DJ Strawberry. "Ya vemos, dentro del equipo, que Conner va a ser nuestro líder ofensivo, que Augusto tiene que darnos su energía y que DJ asumirá el liderazgo en los momentos difíciles", ha señalado el de Araçatuba, quien también ha destacado que los nuevos en la plantilla "se están adaptando rápidamente".

Este comienzo de curso no está siendo demasiado bueno para Luz en particular, cuyo rendimiento todavía está lejos del esperado y eso ha hecho que sea criticado.

"La gente critica porque no das el nivel, pero no piensa que he estado siete meses sin competir. Me aislé de todo y me centré en todo lo que tenía que hacer para coger ritmo y espero seguir en línea ascendente, para lo cual trabajo, con el fin de llegar a mi tope físico y así ayudar al equipo y especialmente a Conner en el puesto de base", ha manifestado.

Focalizado en el choque frente al Betis ha comentado que deben "pensar que es un partido importante como todos y centrarnos en el día a día".

"Fue duro perder el último partido en casa y, aunque venimos de una gran victoria, eso ya es pasado, pero esperamos sacar lo positivo que nos dio el triunfo en Vitoria", ha añadido.

Este choque será sin público en las gradas y a ello también ha hecho referencia el brasileño. "Al no tener afición, ya sea a favor o en contra, cambia mucho la sensación de jugar, pero tenemos que adaptarnos a la situación", ha manifestado.