Rafa Luz pide perdón por la acción con Jayce Carroll

El base de UCAM Murcia CB Rafa Luz ha pedido perdón este lunes por la acción que protagonizó el pasado domingo en el partido que su equipo perdió por 97-69 en la pista del Real Madrid y que causó la lesión de Jaycee Carroll, y ha asegurado que "nunca" ha querido hacer daño a nadie y "aún menos jugando un partido".

La acción hizo pensar en que el escolta estadounidense sufriría una grave lesión, aunque finalmente se ha sabido que padece un esguince cervical.

"Pido perdón por la jugada con Jaycee Carroll. Yo nunca en mi vida he querido hacer daño a nadie aún menos jugando un partido. Espero haber aprendido de eso -sin duda que sí- y de verdad que lo lamento muchísimo. Me siento muy mal por lo que ha pasado y no pasará otra vez", es el mensaje escrito por Luz en su cuenta oficial de Twitter y difundido por el propio UCAM.

El jugador brasileño ha comparecido ante los medios al final de la sesión de este martes indicando que "es una jugada complicada, hasta que pasa no sabes lo que puede ocurrir, yo voy a intentar que nos pueda hacer una canasta fácil, él intenta hacer un mate y al intentar taponar le doy un poco, lo suficiente para que desequilibre y caiga mal. Lo peor es que cayó mal. Soy el primero que cuando le toca, veo que va de cabeza al suelo y eso ya me asusta, no soy un jugador que quiera hacer daño a nadie. Esta acción me ha dejado muy tocado e incluso durante el desarrollo del partido estuve pensando más en lo ocurrido. Espero que sea sólo un esguince cervical, dentro de lo ocurrido es lo más sutil que podía pasar y me alegro. Espero que tenga una rápida recuperación y verle pronto en las pistas".

El equipo ya trabaja en la preparación del partido ante Zaragoza

La semana ha arrancado con doble sesión de entrenamiento, para preparar de la mejor manera posible la visita del Casademont Zaragoza. Tras dos jornadas en menos de 48 horas, el equipo ha sumado una victoria y una derrota. Esta última, de forma abultada ante el Real Madrid. “Empezamos mal en defensa y eso nos arrastró durante todo el partido. Cuando no empiezas bien y con tensión contra los equipos grandes, luego cuesta mucho jugar y engancharse al partido”. Comenta Rafa Luz, quién advierte que “hay que trabajar en los errores cometidos, que son muchos y prepararnos bien para el siguiente partido”.

El jugador brasileño, ha explicado también, un lance del partido en el que Jaycee Carroll se golpeó en el suelo y tuvo que abandonar el campo. “Yo intento dar el máximo para que no meta canasta fácil. Al intentar taponar le doy un poco, se desequilibra y cae mal. Una vez que cae mal, yo me asusto porque veo que se golpea en el suelo. Yo soy el primero que no quiero hacer daño a nadie. Espero que se quede solo en un esguince cervical”.

Con la vista puesta en el próximo encuentro, ha arrancado el trabajo de los jugadores universitarios. El Casademont Zaragoza llega con pleno de victorias y tras realizar una pretemporada soberbia. “Para mí es el equipo que está más en forma. Vienen de ganar dos partidos muy importantes, el último por más de 30 puntos. Continúan muchos jugadores, el mismo entrenador, la misma filosofía y van a venir a ponernos las cosas muy difíciles”.

Aunque el partido en el Palacio fue ostensiblemente mejor que el que disputó el UCAM Murcia en Madrid, Rafa Luz tiene claro que hay que ser muy duros fuera de casa para rascar victorias. “Para hacer una buena temporada tenemos que ganar un gran número de partidos en casa y competir siempre fuera. Ser incluso más duros fuera que en casa. En nuestra primera salida no lo hicimos, y tenemos que mejorar desde ya”.