Rafa Luz: "Había demasiados nervios en el entorno por la racha negativa"

UCAM Murcia CB consiguió el pasado fin de semana su primera victoria de la temporada lejos del Palacio de los Deportes. En un nuevo final igualado los de Sito Alonso consiguieron que en esta ocasión la moneda cayera de su lado. El base brasileño Rafa Luz, ex jugador del conjunto andorrano, ha manifestado que "la victoria nos debe dar tranquila aunque había excesivos nervios en el entorno por el hecho de no haber conseguido ganar fuera de casa y las tres derrotas consecutivas. Nosotros no estábamos preocupados ya que estamos haciendo bien y sólo era cuestión de tener algo de suerte". En los siete partidos de competición disputados el cuadro murciano ha tenido opciones de victorias en seis, sólo no compitió ante el Real Madrid, y en este aspecto indica que "ha sido el fruto del trabajo que realizamos en cada entrenamiento. El equipo es muy competitivo y lo demostramos cada jornada".

Rafa Luz se ha referido a su situación física después de haber participado en el pasado campeonato del mundo de China "la verdad es que ya se va notando la carga de entrenamientos y partidos. Es normal que ahora comience a notarse el bajón, la pasada semana fue muy complicada y será mi cuerpo el que vaya marcando el trabajo. Ha sido duro llegar directamente del Mundial y, casi sin pretemporada, comenzar en la liga. Al principio venía con ese punto que daba estar compitiendo".

UCAM Murcia CB afronta ahora una serie de partidos como local en los que va a recibir Valencia Básket, FC Barcelona y Baskonia, tres equipos de Euroliga, Rafa Luz destaca que "sólo tenemos que pensar en el partido del próximo domingo. Valencia es un gran equipo, la mayoría de jugadores llevan mucho tiempo jugando juntos. No están bien en competición europea pero es un conjunto muy peligroso".

Valencia Básket llega a Murcia con un balance de tres victorias y cuatro derrotas, las mismas que los murcianos, y con el puesto de su entrenador Ponsarnau en juego "esto puede hacer que lleguen más motivados pero nosotros sólo tenemos que centrarnos en hacer bien nuestro juego".