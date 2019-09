Rafa Luz: "Estoy en el equpo donde quería jugar"

UCAM Murcia CB, a una semana del inicio de la competición ante el Real Betis en el Palacio de los Deportes, ha realizado este viernes el tradicional Media Day para atender a los medios de comunicación y hacer el correspondiente reportaje gráfico. El equipo de Sito Alonso ha entrado en la recta final de la preparación antes del arranque de la competición liguera. El único jugador que arrastra algunos problemas físicos es Askia Booker, con molestias en los isquiotibiales, aunque en el seno del club se confía que pueda estar disponible para la visita del conjunto bético, ascendido la pasada temporada y que además fue el primer equipo en España de Booker.

Audio

El base brasileño Rafa Luz, que fue presentado el pasado miércoles, es uno de los jugadores que más expectación ha despertado en el plantel universitario. En varias ocasiones ha estado cerca de recalar en Murcia y ha llegado ese momento "la verdad es que en varias ocasiones he estado muy cerca de venir pero no se daban los condicionantes. Este verano fue la primera oferta que recibí y desde el primer momento tenía claro que quería jugar aquí, se retraso algo más por el derecho de tanteo que tenía Andorra pero al final todo se solucionó". El día de su presentación el internacional brasileño, que acaba de regresar del campeonato del Mundobásket celebrado en China, destacó que estaba deseando volver a estar a las órdenes de Sito Alonso "tuve la ocasión de trabajar con Sito en Baskonia y la verdad es que fue un año muy bueno. Espero que aquí se repita". Rafa Luz comparte la opinión de Alejandro Gómez de que estamos ante una de las ligas más duras de los últimos 20 años "estoy de acuerdo con él, equipos como el Barcelona se han reforzado mucho, el Real Madrid siempre es un equipo muy compacto, Baskonia y Valencia también han dado un gran paso. El resto va a estar todo muy igualado y nosotros vamos a luchar por volver a Europa".

Audio

Tumba: "Un orgullo ser capitán de este equipo"

Kevin Tumba comienza su cuarta temprada en el club y se ha convertido en uno de los capitanes de la plantilla "la verdad es que es un honer ser capitán con mi hermano Sadiel". Sobre el estado de su hombro resalta que "está muy bien, he trabajado muy duro durante todo este tiempo. Tenía ganas de seguir aquí para devolver a este equipo y a esta afición lo que me han dado". Precisamente sobre la afición ha acabado señalando que "sólo puedo darles las gracias por como me han apoyado siempre y confío en responderles en la pista. Vamos a hacer un gran año".