Radovic: "Soy feliz por estar otra vez en casa"

Han pasado 7 años y medio desde que un jovencísimo Nemanja Radovic se sentaba en la misma sala de prensa para iniciar su periplo por la Liga Endesa de la mano del UCAM Murcia. Cómo bien ha descrito, “llegué como un niño” a la que considera su casa. El vicepresidente institucional del club, Ramón Megías, y el director general del club, Alejandro Gómez, han acompañado a Nemanja Radovic en esta presentación. Este último, ha valorado cómo se ha producido su vuelta. “La relación que hemos tenido va más allá de lo normal, a nivel de identificación con el club y con la ciudad. Aparte del baloncesto a nivel humano y personal es alguien que aporta intangibles increíbles al vestuario. Me gustaría que la gente supiera que Nemanja hace un esfuerzo por querer estar con nosotros y que no hay nada más importante y mejor que tener jugadores con esta identificación y con estas ganas”.

Radovic ha arrancado directamente dándole las gracias a Ramón Megías, en este caso como gerente de COC, por ayudarle con su operación de la vista, cómo a Alejandro Gómez, por hacer posible su regreso. “Estoy muy feliz, estoy de nuevo en casa. He venido preparado mental y físicamente para que hagamos un buen año”.

Han transcurrido tres temporadas repartidas entre Monbus Obradoiro y Casademont Zaragoza hasta su vuelta. Un cambio que acarrea más experiencia. “Me veo como una persona del club. Vine aquí como un niño, pero ahora he crecido bastante. Tengo más experiencia en la liga, puedo aportar tranquilidad, soy muy versátil y estoy preparado para lo que me pida el entrenador”.

Una de las claves del fichaje de Radovic, es su aportación dentro del vestuario, puesto que se siente una persona del club. “Voy a intentar ser yo. Todos los que me conocen saben que soy un gran compañero y que me llevo bien con todos los jugadores. Creo que no vamos a tener ningún problema. Hay muy buena energía, son todos muy buenos chicos y creo que lo vamos a hacer todo muy bien”.

En cuanto a marcar unos objetivos para la nueva temporada, ha querido ser muy tajante a la hora de comunicar su intención y la del club. “El mundo nos enseñó que no podemos hacer planes más allá del “ahora”. Las cosas cambian muy rápido. Hablar de objetivos ahora mismo no está bien. El objetivo del equipo es ir día a día, entreno a entreno, paso a paso… y creo que es lo mejor para conseguir grandes cosas”.

Desde su llegada a Murcia, hace un mes, ha tenido tiempo de conocer profundamente la estructura del club y hablar con el entrenador, Sito Alonso. Sobre sus conversaciones con él, ha comentado que “transmite muy buena energía, tienes muchas ganas y me encanta”.

Partidos frente a FC Barcelona y Manresa

El UCAM Murcia Club Baloncesto se enfrentará al Barça y al Baxi Manresa en la pretemporada y estos rivales se suman a otros de la Liga Endesa como el Valencia Basket y el Unicaja de Málaga, a los que se medirá en una torneo triangular que se celebrará precisamente en el Palacio de los Deportes de Murcia del 2 al 4 de septiembre.

A esos dos choques, que ya estaban anunciados, se unen los que el conjunto universitario afrontará en tierras catalanas, concretamente en Lleida. El pabellón Barris Nord de la capital ilerdense albergará ambos choques, el que enfrentará a los de Sito Alonso con el Baxi Manresa el jueves 27 de agosto a las ocho de la tarde y el que les medirá al Barça dos días después, el sábado 29, a las seis y media de la tarde.