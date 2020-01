Radoncic: "Quien quiera bajarse del barco, que se baje, en esta plantilla todos estamos unidos"

Ha terminado un año difícil en el plano colectivo e individual de Dino Radoncic. El jugador del UCAM Murcia ha comparecido ante los medios de comunicación para comentar la situación actual por la que está atravesando él y su equipo. “2019 tanto para el UCAM Murcia como para mí, ha sido bastante malo, así que creo que ahora todos venimos con una mentalidad diferente. Queremos ganar, queremos dejar el ego atrás, trabajar… y empezando por mí, tenemos que hacerlo mucho mejor”.

Sobre la situación del equipo resalta que "estamos muy unidos. Si alguien quiere bajarse del barco que lo haga, en esta plantilla nadie lo va a hacer y estamos convencidos que pronto llegarán las victorias y volveremos a mostrar lo que ya hicimos al comienzo de temporada".

En el último partido en casa ante RETAbet Bilbao no pudo ayudar a su equipo debido a una lesión de espalda que le dejó fuera de la convocatoria. “Sentir que no puedo salir ahí y pegarme con los demás, además en un partido con tanta presión, que son los que me gusta jugar… me sentí mal, pero bueno. Quería volver al cien por cien y no quería arriesgar con mi espalda”, comenta el jugador Montenegrino.

Dentro del análisis actual de la situación deportiva que atraviesa el equipo, Radoncic es consciente de cómo se puede sentir la afición tras siete derrotas consecutivas. “Yo me pongo muchas veces en el lugar de un aficionado. Claro que estaría decepcionado y triste con siete derrotas seguidas. Igual que los jugadores, estamos todos jodidos. Pero tiene que saber que todos los jugadores quieren ganar… la verdad que trabajamos muy duro, el entrenador intenta sacar lo mejor de todos nosotros… y la verdad que todos los días intentamos estar juntos y sacar esto. Es un estrés bastante gordo para todos nosotros. Son dos meses sin ganar, siete derrotas seguidas, te frustra un poco”.

El próximo del UCAM Murcia será en Badalona ante el Divina Seguros Joventut. “Como dice Sito, para nosotros todos los partidos son una final. Ahora hemos tenido dos días para refrescar cabezas y vamos a intentar recuperar las buenas sensaciones”.