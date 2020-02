Adrián Hernández, técnico del Real Murcia, advertía el pasado viernes, en la previa del partido de este domingo, que el enfrentamiento ante el Talavera era muy complicado ya que este tipo de equipos se le han dado muy mal a los granas a lo largo de la presente temporada. Una vez más ha quedado claro que a los granas se le atragantan en exceso este tipo de equipos. En ningún momento el cuadro local se ha encontrado cómodo sobre el terreno de juego y el control del partido ha sido total de los discípulos de Juan Francisco Alcoy. Desde el principio los castellano manchegos se han mostrado superiores ante un rival que ha dado un paso atrás en su juego con respecto a semanas precedentes, algo la afición local no esperaba. Incluso Tanis Marcellán, portero local, a pesar de su indecisión en la jugada del gol visitante, ha evitado que la diferencia para los visitantes pudiera ser mayor. Con el paso de los minutos la afición local ha comenzado a desesperarse aunque sin dejar de intentar levantar a un equipo que ha vuelto a mostrar su versión más oscura.

De salida el técnico murciano ha apostado por Josema, muy cuestionado en los últimos tiempos y que no ha estado tampoco muy afortunado en este compromiso, y el retorno de Antonio López en el centro de la zaga. Desde el inicio el cuadro murcianista ha salido con el sistema de tres centrales y dos laterales de largo recorrido aunque esta disposición no ha funcionado durante el primer acto. El Talavera se encontraba muy cómodo sobre el césped del Enrique Roca de Murcia ante un equipo local que no encontraba el camino ante la desesperación de un Adrián Hernández que no daba crédito a lo que estaba sucediendo sobre el terreno de juego. Con esta situación lo mejor ha sido llegar al descanso con el resultado inicial.

Tras el paso por los vestuarios el entrenador local apostó, de salida, por recomponer el equipo dando entrada a Iván Pérez y Edu Luna, por Quereda y Josema Raigal, volviendo a jugar con cuatro hombres atrás para colocar a Armando en el centro del campo. Pese a los cambios el equipo siguió sin funcionar ante un Talavera que estaba muy tranquilo. Cuando los locales buscaban dar un giro al partido para tomar el control llegó el jarro de agua fría en una acción en la que Tanis Marcellán no estuvo afortunado, aunque pudo ser objeto de una falta previa, y el talaverano Critian hacía el 0-1 ante el disgusto de la parroquia local. Después del gol la precipitación se convirtió en el peor enemigo de un equipo que siguió sin encontrar su sitio y que, además, no creo ninguna ocasión de gol.

De esta forma acaba la racha positiva en liga de los locales, que no perdían desde el encuentro ante el Yeclano a finales del pasado año y que había encadenado una racha de seis jornadas consecutivas sin perder. El Talavera devuelve a los granas a la realidad de tener que pelear por la permanencia. El cuadro de Andrián Hernández visitará el próximo domingo al Villarrobledo y una semana después en su estadio recibirá la visita del UCAM Murcia CF.