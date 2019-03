Sito Alonso: "El equipo sigue en muy buena línea"

UCAM Murcia CB vuelve a la competición este próximo domingo en Madrid ante Estudiantes buscando un triunfo en la competición doméstica que se le niega desde el pasado mes de diciembre. En este partido seguirá siendo baja Kevin Tumba.

Un encuentro en el que las estadísticas de esta temporada, no hablan muy bien de las opciones de victoria del conjunto murciano. Los de Sito Alonso no ganan desde diciembre lejos del Palacio de los Deportes, mientras que el Movistar Estudiantes se ha hecho indestructible en los últimos meses jugando como local. El técnico madrileño tiene muy claro que el trabajo y la concentración tienen que ser muy efectivos para lograr la victoria. “Han ganado los últimos cinco partidos en casa. Para ganar lejos del Palacio hay que intentar jugar al mismo nivel que hemos jugado algunos encuentros en las últimas semanas, pero teniendo el control del juego en los momentos más importantes. Y sobre todo que no nos toquen anímicamente”.

Precisamente destacaba el entrenador del conjunto murciano el gran estado anímico que está experimentando el equipo, así como el gran trabajo realizado durante la última semana sin competición europea. "El trabajo se ha notado con actitudes de jugadores que quieren trabajar más, tener buena mejora y por eso creo que vamos en buena línea", ha matizado el técnico.

El partido frente a Movistar Estudiantes se prevé como un partido complicado debido entre otras cosas a la experiencia y capacidad de sus jugadores. "Que un equipo esté en pista con 5 jugadores capaces de ejecutar un tiro de tres puntos dificulta mucho la defensa". Además, añade Sito que "una cosa fundamental es que en su casa se respira un ambiente muy diferente, lo que hace muy difícil ganar".

KEVIN TUMBA

El belga Kevin Tumba será baja en este partido ante Estudiantes. Aunque no es oficial el jugador, por su lesión en el hombro, dice adiós a la temporada y el club busca un sustituto, que podría llegar la semana próxima. El técnico ha indicado que "Tumba es un jugador importante, es baja para el encuentro ante Estudiantes, hasta que no sepamos el alcance definitivo de la lesión no tomaremos ninguna decisión". El jugador, salvo sorpresa inesperada, tendrá que pasar por el quirófano para ser operado de sus hombro y estará de baja aproximadamente cuatro meses. Será operado en Bélgica y la recuperación la hará en Murcia. El club busca un pívot para incorporarlo la próxima semana.