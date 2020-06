ElPozo Murcia Costa Cálida FS sigue preparando su participación en el play off exprés por el título de liga que se disputarán en Málaga, a partir del próximo 23 de junio. El plantel y técnicos del equipo murciano ha pasado en la jornada de este lunes el tercer test contra el coronavirus.

Los murcianos jugarán su primer compromiso en la pelea por el título de liga el próximo 24 de junio, en el Martín Carpena, frente a Palma FS. Hasta la fecha todos los jugadores de ElPozo se encuentran en buenas condiciones para afrontar la lucha por el título de liga.

Palma FS adelanta el viaje a Málaga

El Palma Futsal se desplazará el lunes 22 a Málaga, dos días antes del partido ante el ELPozo Murcia correspondiente a los cuartos de final del playoff exprés por el título de la Primera División de fútbol sala.

El club palmesano explica en un comunicado que adelanta el viaje a Málaga “ante las dificultades que entraña viajar desde las Islas Baleares en la situación actual”, en alusión a las restricciones en los desplazamientos por la pandemia del coronavirus.

El Palma Futsal volará desde Palma a Madrid para finalizar su ruta por carretera desde la capital hasta tierras malagueñas. El equipo que dirige Antonio Vadillo preparará su última semana de trabajo en la capital balear para afrontar de la mejor manera posible la lucha por el título.

El martes, ya en Málaga, el Palma realizará su última sesión de trabajo previa a la competición. El torneo arrancará el martes con los dos primeros choques de cuartos de final que enfrentará, por un lado, a Movistar Inter y Jaén Paraíso Interior y, por otro, a Barça y Levante.

El Palma entrará en escena el miércoles ante ElPozo Murcia con el billete para las semifinales del sábado en juego.

Vadillo ha declarado en una rueda de prensa telemática que le “crea un poco de ansiedad” no saber lo que va a ocurrir con la competición.

“El balonmano y el baloncesto ya se han pronunciado, pero el fútbol sala no, y de esta profesión viven muchas familias. Dependemos de que Sanidad y Gobierno nos den luz verde y todo este tiempo de incertidumbre nos crea un poco de ansiedad. No tenemos información, no sabemos si vamos a volver a competir porque nadie se ha pronunciado y no sabemos ni la intención que hay”, señaló Antonio Vadillo.