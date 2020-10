Peter Jok, novedad en la expedición para la visita a Baskonia

El UCAM Murcia Club Baloncesto visita mañana al TD Systems Baskonia, vigente campeón de la Liga Endesa, con el firme propósito de hacer borrón y cuenta nueva y para ello Sito Alonso, su entrenador, podrá contar por fin con el alero sudanés Peter Jok tras haber superado una lesión.

Este choque, de la cuarta jornada del campeonato y que comenzará a las cinco de la tarde en el pabellón Buesa Arena, le llega en gran momento al conjunto vitoriano y en uno malo al murciano. No en vano, los granas sólo han ganado uno de sus tres partidos ligueros, por 93-70 ante el Movistar Estudiantes, mientras que los vascos cuentan sus tres choques por victorias y también el de la Euroliga que disputaron este viernes y vencieron por 76-63 al Real Madrid.

El cuadro dirigido por Dusko Ivanovic, que conquistó contra pronóstico el título de la pasada campaña resuelto en un torneo exprés con final ganada ante el Barça, es un rival de cuidado, aunque el UCAM CB viaja con la intención de dar la sorpresa.

"Tras el varapalo muy grande que nos llevamos ante el Iberostar iremos bien a Vitoria para competir al máximo, pues de otra manera no hay ninguna posibilidad de ganarle a un Baskonia al que no creo que le vaya a afectar el desgaste físico pues tiene una plantilla muy larga y una rotación que le hará estar al 100%", ha dicho el preparador universitario, ex técnico del cuadro alavés y que destaca del conjunto azulgrana "la unión grupal que tiene y la mentalidad que le hace ganar y que le ha inculcado Dusko Ivanovic, que es un grande y que lleva a conseguir cosas a sus equipos".

Entre los expedicionarios está Jok, a quien un edema en el tendón rotuliano le ha impedido debutar, aunque habrá que ver cuánto tiempo le hace jugar un Sito Alonso que se ha quejado abiertamente del trato que su equipo recibe de los árbitros. "Yo respeto la labor de todo el mundo, pero me pregunto por qué hay cosas que sólo pasan aquí", ha llegado a decir.