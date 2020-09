Peter Jok: "Este club es una sorpresa muy positiva"

El UCAM Murcia sigue con la ronda de presentaciones de las nuevas caras para esta próxima temporada. Hoy le tocó el turno del nuevo alero del equipo Peter Jok que firma por una temporada procedente del equipo francés Cholet.

La nueva incorporación está en plena adaptación de la liga ACB, destacando que en la liga francesa es diferente sobre todo en la manera de defender, pero a pesar de este aspecto el sudanés cree que se acoplará bien al baloncesto español.

Un baloncesto que ha ya ha comprobado esta pretemporada donde piensa que se ve el mejor juego en Europa y cree que todos los equipos son muy buenos, especialmente los clubes de Euroliga.

Peter Jok ha puesto énfasis en el buen trato por parte del club desde que llegó a Murcia y valora gratamente el grupo dentro del vestuario, donde cuatro jugadores veteranos están ayudando que la unión dentro de la plantilla sea posible.

También el alero se ha puesto el objetivo de mejorar cada día y dar un pasito más con el equipo, personalmente ha destacado la necesidad que tiene por defender de la mejor manera posible.

A pesar de su especialidad desde la línea del triple, Sito Alonso le ha dicho que se convierte un jugador muy valioso cuando juega a gran intensidad sobre todo en la parte defensiva.

Por último, el universitario tiene como referentes tanto a Kobe Bryant como a Klay Thompson y ha dejado la anécdota de que lo llaman Peter por su nombre católico, ya que en realidad se llama Kacoul Dut Jok.

Audio

Alejandro Gómez: “A nosotros nos encanta tener público”

El máximo encargado de la dirección deportiva ha hablado sobre las desventajas de la pandemia, ya que ante cualquier duda sobre el estado de un jugador se tiene que parar la actividad de todo el grupo y esperar los resultados de los test.

Otro tema de interés ha sido la duda del público en los pabellones, donde ha querido destacar el interés del club por la vuelta de la afición al Palacio donde el Consejo Superior de Deportes se tiene que pronunciar.

Un Consejo Superior de Deportes que de momento no ha propuesto un protocolo para el deporte no profesional, algo que al director deportivo le mantiene preocupado por los jóvenes canteranos como Corraliza o Antetokounmpo que no podrían coger ritmo al no disputarse la liga EBA.

Para finalizar, Alejandro Gómez ha explicado la situación física de Rafa Luz y Radovic, los cuales no han jugado para no provocar una mayor lesión en las pequeñas molestias que están arrastrando en esta pretemporada.