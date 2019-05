La permanencia tendrá que esperar tras la derrota en Burgos (84-73)

La permanencia de UCAM Murcia CB en la Liga ENDESA tendrá que esperar a la jornada de este domingo. El equipo de Sito Alonso no ha podido lograr el objetivo en Burgos en un partido en el que comenzaron ofreciendo muy buenas sensaciones pero con el paso de los minutos fueron desapareciendo de la pista para verse superado por un equipo menos presionado y con una afición que le llevó a levantarse en los peores momentos. Los murcianos tendrán que estar pendientes en la jornada del domingo a los partidos que deben jugar Delteco GBC, Movistar Estudiantes y Obradoiro. El cuadro donostiarra visita a un FC Barcelona que necesita el triunfo para seguir peleando por el primer puesto. Por suparte madrileños y gallegos se enfrentan entre si. Si pierden dos de sus rivales la continuidad en la ACB estará asegurada o habrá que esperar a la matinal del próximo domingo ante Herbalife en el Palacio de los Deportes. El encuentro además ha concluido con la lesión de Ovie Soko, con problemas en su tobillo. La nota más positiva del encuentro ha estado en la vuelta a las pistas de Dejan Todorovic, que tuvo unos minutos en el segundo cuarto aunque no consiguió anotar.

Sito Alonso volvió a apostar de salida por el quinteto formado por Booker, Doyle, Sadiel Rojas, Soko y Hunt. En los primeros minutos tomaron la delantera en el marcador los locales. Pronto comenzó a funcionar el lanzamiento de tres puntos de los universitarios con Doyle, en dos ocasiones, Oleson y Rudez, ayudados por un Cate dominador bajo los aros, abrieron una distancia que le llevó a terminar el primer cuarto ganando 13-20.

El segundo cuarto comenzó por el mismo camino del final del primer acto hasta llegar a una distancia de 20-29 para los visitantes. En ese momento llegó el colapso de los de Sito Alonso que encajaron un parcial de 23-6 en los últimos siete minutos del cuarto y le llevaron al descanso cayendo por 43-35. En Burgos Fittipaldo tomó las riendas de su equipo apareciendo la figura de Álex Barrera, muy acertados desde el 6'75. Con esa desventaja y 20 minutos para la remontada se llegó al descanso en el que Sito Alonso intentaría recomponer la figura de un equipo que se iba deshaciendo.

A la vuelta de vestuarios el partido se mantuvo por los mismos derroteros con Burgos controlando y UCAM,a impulsos, buscando reducir distancias hasta acercarse a 4 puntos (52-48) en los mejores momentos de Booker. Todo quedó en un espejísmo ya que el ex-universitario Vitor Benite comenzó a demostra su calidad y los locales volvieron a tomar una distancia de diez puntos aunque una última acción de Lecomte provocó que al final del tercer cuarto se llegara con 66-59 y diez minutos por delante para cerrar la permanencia.

El último cuarto fue un querer y no poder de los universitarios ya que no lograron acercarse en el marcador para poner en peligro la victoria local. Booker y Lecomte decidieron hacer la guerra por su cuenta y con poco acierto. Jugadores como Doyle, Soko, Mitrovic y Hunt no aportaban nada y de esta forma se llegó a un final que deja la incertidumbre de la permanencia abierta a lo que suceda en la matinal de este domingo.