Penúltima jornada en Tercera con el subgrupo A definido y emoción en la parte alta de la tabla en el B

En este jornada 21 de la Tercera División del Grupo XIII, muchos equipos han conseguido la permanencia y podrán luchar por ascender a Segunda B, mientras otros deberán esperar a la segunda fase del campeonato para evitar caer a la sexta categoría del fútbol español, lo que es la actual 1ªRegional, que sería la preferente el próximo año.

Comenzamos con el subgrupo A que lidera el Pulpileño, el cual perdió 3-0 en El Rubial frente a un buen Águilas donde destacó con doblete de goles, Miñarro.

Los dos equipos estarán la próxima temporada en Tercera División y lucharán por intentar ascender a la segunda división B, junto con el Real Murcia Imperial que venció 2-3 en El Palmar, marcando los tres goles en la primera parte que un ex – grana, Matías Aquino contrarrestaría con un doblete para poner la emoción en un partido, que los granas vencieron.

En la parte media de la tabla, Los Garres certificaría la salvación a costa de un CD Bullense por 3-1 en Las Tejeras, a costa de un Bullense que a pesar de la derrota también conseguiría la permanencia para el próximo año.Situación que logró el equipo de Pato, el UCAM Murcia B tras vencer por 1-0 al Totana, gracias al gol de Pedro Benito, por lo que los tres equipos, la próxima temporada estarán en Tercera División y en esta segunda fase pueden luchar por jugar el playoff a segunda b.

Por último, en la zona por la que los clubes tendrán que luchar por salvar la categoría en este subgrupo A ya terminado a la hora de repartir los puestos para la segunda fase, el Churra y Plus Ultra no pasaron del empate a cero, por lo que ambos equipos acompañaran a Minerva, El Palmar y Olímpico de Totana por la lucha de no descender.

En el subgrupo B solo el tercer puesto está por definir, un subgrupo que lidera el Mar Menor que venció por 1-0 gracias a un gol en el descuento de Isuardi, frente a un rival directo como es La Unión que sale del tercer puesto.

Un puesto que vuelve a ocupar el Racing Murcia tras su victoria por 2-0 al Huercal Overa, siendo los goleadores Manolo y de nuevo Drenthe desde el punto de penalti.

Por otra parte, el FC Cartagena B luchará por ascender a segunda división b tras vencer 0-2 contra el Lorca FC, donde el pichichi de la categoría, Santiesteban volvió a mojar.

Mientras el Mazarrón, certificó su permanencia en casa gracias a la victoria por 2-0 frente al Ciudad de Murcia, algo que los de la capital tendrán que luchar en la segunda fase.

Por último, otro equipo que está en la pelea por la tercera plaza es el Cartagena FC UCAM, el cual, gracias a un gol de Morales, en la última jornada los cartageneros tendrán la opción de poder luchar por ascender, con el objetivo de la salvación ya conseguido.