Pedro Reverte: "No descartamos a Santana pero trabajamos otras opciones"

Pedro Reverte, director deportivo del Club, ha comparecido ante los medios de comunicación para valorar la actualidad antes de la celebración de la Junta Directiva que ha tenido lugar en el centro de ocio Odiseo.

Reverte ha contado que "estamos planificando todo, ahora mismo tenemos entre manos una renovación importante y también trabajamos en resolver la situación del entrenador". El director deportivo ha reconocido que "nos hemos reunido con entrenadores y tenemos pendiente valorar otras opciones. Este asunto se va a demorar un poco, tenemos que sentarnos con otros técnicos para tomar una decisión definitiva".

También ha actualizado la situación de Asier Santana, una operación que "está parada porque no hubo acuerdo entre las partes, pero eso no quiere decir que esté descartado. Ha trabajado bien aquí y con él el equipo mejoró. No descartamos nada, en el fútbol las cosas dan la vuelta muy rápido".

En cuanto a las renovaciones, Pedro Reverte ha destacado que la opción más relevante a día de hoy es la de Rafa de Vicente: "Él quiere estar aquí y nosotros queremos que se quede, pero es una operación complicada porque ha hecho una gran temporada. Nos está costando retenerlo, estamos negociando y esperamos poder cerrarlo pronto".

Por último, ha afirmado que "nuestro Presidente es ambicioso y sabe que esta próxima temporada es vital e importantísima, venimos de hacer campañas irregulares y ahora no podemos fallar".