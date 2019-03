Nuevo tropiezo de UCAM Murcia CF en La Condomina (0-0)

UCAM Murcia CF volvía a La Condomina después de las derrotas ante Melilla y Sevilla Atlético. El conjunto de Pedro Munitis, necesitado de volver a sumar tres puntos, se volvió a encontrar con las lesiones, su cruz durante esta temporada. En esta ocasión y a última hora el técnico cántabro se encontró con las bajas del lateral Migue García y Manu Onwu, su máximo goleador. Esta baja se unía de esta forma a las ya conocidas, por lesión, de Germán Parreño, Luis Fernández y Cristian Britos, además de la ausencia, por sanción, de Carlos Moreno. Hasta cinco jugadores del filial tuvieron que entrar en la convocatoria con la presencia en el once inicial del lateral Mounir.

El partido arrancó con los locales teniendo más el balón ante un muy ordenado Sanluqueño, los andaluces esperaban atrás para intentar sorprender al contragolpe. En el minuto 5 Edu Oriol puso a prueba a Curro Harillo que evitó el 0-1. Con el paso de los minutos UCAM transmitía sensación de querer y no poder. De esta forma los visitantes comenzaron a hacerse dueños del centro del campo llegando con cierto peligro a la portería de los universitarios. Hasta el descanso el Sanluqueño parecía que podía ser el único equipo capaz de abrir el marcador. La afición murciana comenzó a mostrar su malestar con algunos de sus jugadores. Al descanso se llegó con empate a 0. Durante estos primeros 45 minutos no se produjo ni un solo acercamiento de UCAM a la portería de Javi Jiménez, que fue un simple espectador.

Tras el paso por los vestuarios los universitarios saltaron al terreno de juego con una vocación más ofensiva. Muestra de esto es que en sólo cinco minutos dispusieron, por mediación de Isi Ros y Javi Fernández, de más ocasiones que en el primer acto. Con este impulso UCAM comenzó a buscar más el área visitante entrando por las dos bandas, con Mounir y Adan Gurdiel aunque ninguno de sus centros encontró rematador. Munitis realizó pronto los dos primeros cambios con la entrada de Jean Jules por Grego Sierra y pocos minutos después Hicham lo hizo por un desafortunado Collantes, que fue despedido con pistos por parte de la afición.

Los minutos iban pasando y el cuadro universitario se fue apagando volviendo a caer en un juego muy poco coordinado, vertical y sin profundidad. En la recta final del encuentro pusieron cerco al área andaluza aunque con más corazón que cabeza y sin crear ocasiones de gol. En definitiva tercera jornada consecutiva sin ganar aunque la derrota del San Fernando en Marbella motiva que UCAM aventaje ahora en dos puntos al quinto clasificado.