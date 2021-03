El nacional de marcha trae a Murcia a 107 atletas, con Martín y Pérez al frente

El 72 del Campeonato de España de 20 kilómetros marcha en ruta absoluto y sub 23 de este domingo en Murcia, reunirá a 107 atletas, 26 llegados desde el extranjero, que buscan la clasificación para Tokio, entre ellos, el extremeño Álvaro Martín y la granadina María Pérez, vigentes campeones continentales.

El que la prueba que contará con público sea clasificatoria para las Olimpiadas niponas de este verano y para la Copa de Europa del 16 de mayo en la ciudad checa de Podebrady, hará que se den cita los mejores marchadores del país, entre ellos Martín, sin plaza segura en la capital japonesa; y María Pérez, ya clasificada.

Junto a Martín estarán, entre otros, Jesús Ángel García Bragado, Diego García, Alberto Amezcua, Marc Tur, Luis Manuel Corchete, Iván Pajuelo, Miguel Ángel López Nicolás, Manuel Bermúdez, Iván López y Pedro Conesa.

Además de Pérez, en la prueba femenina estarán Laura García-Caro, Julia Takacs, Melisa Sánchez y las hermanas Alicia e Irene Vázquez.

En la lista de inscritos figuran 50 marchadores nacionales y 18 extranjeros y 35 marchadoras del país y ocho foráneas.

Por la avenida Juan Carlos I marcharán atletas de Portugal, Francia, Irlanda, Suecia, Lituania, México, Venezuela, Guatemala y Puerto Rico, ha informado la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

La competición arrancará a las diez de la mañana con la prueba masculina y diez minutos después se dará la salida de la femenina.

El evento, que además pone en juego el Criterio Nacional Ciudad de Murcia, ha sido presentado este miércoles tras su suspensión en 2020 por el coronavirus en un acto en el que el presidente de ña RFEA, Raúl Chapado, ha hablado de la región que sirve de sede como "la del mundo seguramente con mayor número de medallistas en marcha por metro cuadrado".

El criterio hará que además de las carreras sobre 20 kilómetros se disputen otras en el circuito homologado por la RFEA de acuerdo a los estándares de la Federación Internacional, la World Athletics.

Las categorías sub 18 y sub 20 se disputarán sobre diez kilómetros y la sub 16 sobre cinco.

Todos los participantes habrán de acreditar el negativo en el test de antígeno o PCR del coronavirus que se habrán debido realizar menos de 48 horas antes de la prueba