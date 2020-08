Nacho Gil: "Fue fundamental el interés del entrenador para venir"

El FC Cartagena SAD ha presentado en el día de hoy a Nacho Gil como nuevo jugador de la entidad albinegra. El futbolista valenciano llega al club para las dos próximas temporadas tras quedar libre en la SD Ponferradina, equipo donde jugó 34 partidos la pasada temporada en LaLiga SmartBank.

Preguntado por su llegada al FC Cartagena y porqué se decidió a venir aquí, Nacho Gil comentó que “fue fundamental el interés del entrenador y del presidente para que viniera aquí. Cuando hablé con ellos, las cosas que me transmitieron fueron fundamentales porque es como yo entiendo el fútbol y no tuve que pensármelo mucho”.

El futbolista valenciano comentó que se considera “un futbolista al que le gusta tratar bien el balón y que me siento cómodo con él, pero me adapto a lo que pida el entrenador. Me gusta más partir desde banda y acabar por dentro, aunque también puedo jugar por dentro”. Sobre lo que puede dar al equipo, Nacho Gil aseguró que “puedo aportar mi experiencia en la categoría. Vengo con muchas ganas y me gusta tratar el balón bien y creo que el equipo va a apostar por eso”.

“Hay mucha diferencia con la Segunda B. Es una competición muy complicada y que en dos partidos te pueden llevar al playoff o estar abajo. En LaLiga SmartBank no te puedes despistar”, finalizó el nuevo jugador del Efesé.

Por su parte, Paco Belmonte ha afirmado sobre Nacho Gil que ”es un jugador polivalente que nos va a dar su experiencia en Primera y en esta categoría, donde viene de jugar 34 partidos con la Ponferradina. Puede jugar tres posiciones de ataque e incluso me atrevería decir que en las cuatro. Por el perfil de futbolista que es, nos encanta su versatilidad y el que pueda adaptarse a diferentes posibilidades”.