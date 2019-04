Murcia se prepara para el I Trofeo ATP

El Murcia Club de Tenis 1919 ha acogido la presentación del I ATP Challenger Murcia Open, torneo que se disputará del 8 al 14 de abril en las instalaciones del club murciano y que ofrecerá acceso gratuito cada jornada a todos los aficionados.

Así lo ha anunciado Antonio Saura, presidente del MCT 1919 y director del torneo, quien ha destacado que la entrada al recinto será libre desde la primera jornada hasta la final del domingo, una semana en la que se disputarán más de 60 partidos entre la modalidad individual y la de dobles.

“La organización de este torneo supone un gran esfuerzo económico y organizativo, pero también una fiesta que queremos compartir con la afición murciana. Nuestra ciudad y Región dan nombre a nuestro club y a este torneo, y nos sentimos orgullosos de que nuestra tierra trascienda a través de nuestro club”, ha apuntado Saura.

La cita permitirá que Murcia acoja por primera vez en su historia un campeonato tenístico del circuito profesional ATP. Será, además, el acto central del centenario del Murcia Club de Tenis 1919.

La presentación del I ATP Challenger Murcia Open ha contado con el apoyo de distintos responsables de entidades públicas y privadas como el alcalde de Murcia, José Ballesta, la consejera de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma, Adela Martínez-Cachá, el vicepresidente de la Real Federación Española de Tenis, Antonio Martínez Cascales, el presidente de la Federación de Tenis de la Región de Murcia, José Alcolea, el director general de Deportes de la Comunidad, Alonso Gómez López, y el concejal de Deportes Felipe Coello.

La primera edición del ATP Challenger Murcia Open contará con un cartel encabezado por los murcianos Nicolás Almagro y Carlos Alcaraz, además del portugués Pedro Sousa (Nº 105), Roberto Carballés (Nº 113) y el brasileño Thiago Monteiro (Nº 117).

El listado de participantes cuenta también con jugadores destacados como los españoles Tommy Robredo (ex 5 ATP), y Daniel Gimeno-Traver, el serbio Viktor Troicki (ex 12 ATP), el checo Lukas Rosol (ex 26 ATP), el brasileño Thomaz Belluci (ex 35 ATP) y la joven promesa del tenis nacional, Nicola Kuhn. En total, el cuadro individual estará compuesto por un total de 48 jugadores. Por su parte, 16 parejas disputarán la modalidad de dobles.

La organización repartirá 46.600 euros en premios y el ganador individual sumará 80 puntos en el ranking ATP, tal y como corresponde a una cita de esta categoría.

En streaming y por televisión

El campeonato se podrá seguir en directo en diferentes formatos audiovisuales. Las retransmisiones se iniciarán el primer día por streaming, a través de la página oficial de la ATP, prolongándose hasta la final. Además, el canal de televisión Eurosport2 ofrecerá dos partidos en directo de cuartos de final, las dos semifinales y la final.

Tres pistas del Murcia Club de Tenis 1919 servirán de escenario para disputar todos los partidos del torneo. Todas ellas contarán con iluminación LED tras la remodelación efectuada por el club en las últimas semanas, lo que permitirá ofrecer mayor visibilidad en horario nocturno.

El ATP Challenger Murcia Open servirá, también, para conmemorar el centenario del Murcia Club de Tenis 1919, que este año celebra sus 100 años de historia para el que ha diseñado un completo programa de eventos deportivos, sociales y culturales. Recientemente, el club que preside Antonio Saura ha ingresado como nuevo miembro de la Asociación de Clubes Centenarios de Tenis (CTC).