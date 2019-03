Munitis recupera a Grant, Isi Ros, Britos para el partido ante el Sevilla Atlético

La plantilla de UCAM Murcia CF se ha desplazado este miércoles hasta las instalaciones de Pinatar Arena para realizar la primera sesión de trabajo semanal. Tras la derrota del pasado domingo ante el Melilla los universitarios se medirán en la matinal del domingo, a las 11'30, en el campo Jesús Navas de la Ciudad Deportiva del Sevilla a un rival que llega en un buen momento de forma y después de empatar ante el FC Cartagena en la última jornada. El técnico, Pedro Munitis, recupera para este compromiso a los sancionados Kiliant Grant, Isi Ros y Cristian Britos. Por otra parte el cántabro sigue pendiente de la evolución de los lesionados Luis Fernández y Germán Parreño aunque ambos parecen estar totalmente descartados para este compromiso.

KILIANT GRANT: "QUEDAN DIEZ FINALES"

Antes de marcharse hasta Pinatar Arena para realizar la sesión de trabajo ha comparecido Kiliant Grant quien ha indicado que "al igual que el equipo, estoy físicamente bien, a pesar del fallo que tuvimos el pasado domingo ante el Melilla estamos mentalmante bien. Esto es largo, quedan diez partidos pero nos tenemos que centrar en el encuentro más próximo ante el filial del Sevilla". Sobre las derrotas sufridas en las últimas semanas ante rivales directos ha indicado que "nos está costando entrar en las fases iniciales de partido, luego recuperamos pero contra estos equipos es un poco tarde. Es cierto que hemos perdido contra estos equipos durante la segunda vuelta pero en la primera les ganamos nosotros. Esto es fútbol, a veces pasan estas cosas pero tenemos que estar con la cabeza alta, quedan diez finales y la primera la tenemos en Sevilla".

Kiliant Grant: "El equipo está mentalmente bien

Sobre el Sevilla Atlético resalta que "llega en muy buen momento, como lo demostró en la última jornada en Cartagena. En la segunda vuelta no hay rival fácil y cualquiera te puede ganar si no estás al cien por cien. Esto es lo que nos tenemos que exigir nosotros mismos". El jugador universitario ha indicado también que "no hay preocupación aunque la realidad es que estamos dolidos, no era lo que esperamos pero tenemos que seguir, pasar página, mirar los errores que hemos cometido para no volverlos a cometer y, como hemos dicho desde el principio, ir partido a partido sin mirar la clasificación, venimos de perder un partido importante pero tenemos el domingo para recuperarnos y volver a ganar, que no va a ser nada fácil".

En el capítulo de las bajas resalta que "no creo que nos estén afectando ya que en la primera vuelta de la competición nos sucedió lo mismo. La realidad es que en la segunda vuelta de la competición los rivales te conocen un poco más".