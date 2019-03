Munitis: "Para superar al Sevilla Atlético tenemos que ser muy pacientes"

El entrenador del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol, Pedro Munitis, ha comparecido hoy en sala de prensa para analizar la visita al Sevilla Atlético de esta jornada. "Va a ser un partido complicado ante un rival que ha madurado muchísimo en su forma de juego. Son atrevidos y la única manera de desordenar a este equipo es con paciencia y moviendo el balón con fluidez. Ellos juntan muy bien las líneas y te dificultan que puedas encontrar huecos con facilidad”.

El UCAM Murcia llega a esta jornada tras caer ante el Melilla: "Son cosas del fútbol. Cada partido es distinto y no hay un denominador común. Las derrotas de Melilla y Cartagena no tienen nada que ver con el encuentro del Recreativo. No hay que agobiarse con eso. Ahora todo se aprieta y está todo en juego. Es el momento de solucionar esos problemas y afinar, ya que los detalles marcan los encuentros a estas alturas de la temporada”.

Tuvimos que manejar muchos condicionantes. Las bajas han estado castigando a este equipo y cuesta que los refuerzos invernales se adapten a nuestro estilo de juego. Son circunstancias que están ahí y no son excusas. Toca levantarse pero desde la tranquilidad y sin sacar las cosas de quicio".

El cántabro señaló que “hemos encajados muchos goles en partidos concretos. No creo que seamos un equipo que no defienda bien, aunque hayamos tenido partidos en lo que no hemos estado bien en esta labor. Cada vez que nos viene un tortazo, nos afecta más tiempo de lo necesario. Así que tendremos que corregir ese aspecto”.