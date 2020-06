Movistar Team selección a Valverde para Tour y Vuelta a España

El equipo ciclista Movistar Team, a través de una rueda de prensa virtual, ha hecho público su calendario para esta atípica temporada de 2020 en la que el calendario se ha tenido que reestructurar como consecuencia de la crisis sanitaria. Eusebio Unzué ha elegido al murciano Alejandro Valverde para estar en las próximas ediciones de Tour de Francia y Vuelta a España además de una serie de carreras preparatorias en la que estará el corredor de Las Lumbreras, que también ha marcado en rojo en su calendario el campeonato del Mundo.

Movistar Team mira con esperanza hacia el reinicio de su actividad competitiva en este 2020 y ha presentado este miércoles, en una rueda de prensa virtual, los detalles principales de la planificación deportiva de su equipo masculino. El manager general de la escuadra telefónica, Eusebio Unzué, ha confirmado la presencia de Enric Mas y Alejandro Valverde en el Tour de Francia (29 agosto – 20 septiembre) y la Vuelta a España (20 octubre – 8 noviembre), al tiempo que anunciaba el debut de Marc Soler en el Giro de Italia, previsto para el 3 – 25 octubre.

Las tres Grandes Vueltas conforman el centro de un calendario comprimido en apenas cien días, que arrancará, si las autoridades sanitarias lo permiten y los organizadores así lo ratifican, en la Vuelta a Burgos, del 28 de julio al 1 de agosto. Pocos días antes comenzaría el plantel femenino de Movistar Team, cuyas primeras fechas (permiso mediante) en este momento son las Clásicas de Navarra, el 23 y 24 de julio, y la Durango-Durango, el 26 del mismo mes. Ambas plantillas -que coincidirán en la Strade Bianche, el 1 de agosto, para reabrir el UCI WorldTour- cerrarían su campaña 2020 en un mismo lugar: Madrid, escenario del final de la Vuelta a España y conclusión de la renovada La Vuelta Challenge femenina.

En el acto, conducido por Mónica Marchante (#Vamos) y emitido en vivo a través de YouTube, el Director de Marca, Patrocinios y Medios de Telefónica, Rafael Fernández de Alarcón, subrayó “el esfuerzo extra” realizado por la compañía”para impulsar nuestro apoyo a deportistas, entidades deportivas y la difusión del deporte“, como compromiso “con el deporte español, tanto como socio estratégico como a través de la difusión en Movistar+“. El directivo también ha felicitado al equipo “por haber compartido las experiencias de confinamiento de los corredores con los aficionados y colaborado con muchas iniciativas solidarias”, al tiempo que mencionó la gran acogida que tuvo a finales de marzo ‘El Día Menos Pensado’, un documental que los aficionados han recibido muy favorablemente al mostrar sin tapujos los entresijos del día a día del equipo.

Eusebio Unzué valoraba la oportunidad de que “Enric, de la mano de Alejandro, siga tomando experiencia en las Grandes Vueltas y adaptándose junto a nuestro equipo, mientras que Marc, que se ha hecho merecedor de oportunidades como esta con su trabajo en los últimos años, encabezará como líder único al equipo en un Giro en el que contará con un buen equipo a sus espaldas“. Un Soler que se ha mostrado “decidido de tomar ese reto, el del Giro, y con ganas de hacerlo lo mejor posible y estar en Italia con un gran equipo alrededor. Eusebio me propuso esa idea, me gustó y la he tomado con ilusión“.

Valverde, por su parte, mantiene “las mismas ganas de competir que si tuviese 30 años. Van a ser dos ‘grandes’ muy diferentes: el Tour, por todas las circunstancias, será distinto e intentaremos que a río revuelto sea ganancia de pescadores. La Vuelta será toda por el norte, seguramente con frío, pero las circunstancias serán iguales para todos. Una temporada muy especial, porque todo estará muy concentrado, y unos retos que me gustan“. Por su parte, Enric Mas aseguró estar “motivadísimo con este doble reto de Tour y Vuelta, y aún más de poder disputarlas junto a Alejandro. Él nunca falla, siempre está ahí y seguro aprenderé mucho. Han sido unos meses complicados, pero con el apoyo de Telefónica hemos podido descansar cada día tranquilos y dar ahora ese paso hacia la vuelta a la competición”.