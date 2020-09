Monje Carrillo: "no habrá público en las gradas hasta el próximo año"

José Miguel Monje Carrillo, presidente de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia. se ha pasado este miércoles por los micrófonos de COPE Murcia para analizar la situación del fútbol regional a poco más de un mes para el arranque de las competiciones en las distintas categorías no profesionales. Una de las cuestiones más importantes es saber si podrá haber público en las gradas cuando se pongan en marcha los campeonatos y en este aspecto ha sido bastante claro al indicar que "no va a haber público en las gradas. Pienso que a comienzos del próximo año será cuando se pueda ir planteando la cuestión aunque todo va a depender de la evolución de la pandemia. A comienzos de verano pensábamos que el 'bicho' iba a perder fuerza y hemos comprobado que no ha sido posible. Lo cierto es que está siendo menos virulento pero permitir la entrada de aficionados no es planteable ya que no se podría garantizar la distancia social ni dentro de los recintos deportivos ni en sus alrededores".

Sobre la situación del fútbol regional ha destacado que "estamos trabajando con la dirección General de Deportes. Ya le hemos enviado los distintos protocolos para que a su vez se lo hagan llegar a los ayuntamientos. Entre todos tenemos que conseguir la mayor de las garantías para el desarrollo de la competición. Esta es una cuestión de todos. El fútbol tiene que seguir su camino ya que hay muchas familias que viven de nuestro deporte. Han sido meses muy duros y ahora ya estamos comenzando a ver la salida al túnel. No nos vamos a detener para salir todos juntos".