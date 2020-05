Monje Carrillo: "La reestructuración de Segunda B y Tercera no va a suponer más costes"

José Miguel Monje Carrillo, presidente de la Federación de fútbol de la Región de Murcia, se ha pasado por los micrófonos de COPE Murcia para analizar la situación que se ha creado en el fútbol no profesional tras la decisión de la Comisión Delegada de la RFEF de cancelar las competiciones de fútbol y fútbol sala y sólo disputar las fases de ascenso en forma de play off express y que no haya descensos. El máximo mandatario de la territorial murciana ha comenzado valorando la decisión adoptada el pasado viernes:"hemos ido evolucionando desde una posición inicial que era la de terminar las competiciones, siguiendo los criterios de UEFA, hasta comprobar que la cuestión se iba alargando en exceso. Hubo una convocatoria por parte del CSD en la que estuvieron todos los presidentes de las federaciones nacionales y en ella se decidió jugar sólo por el ascenso y que no hubiera descensos. Con esas premisas la RFEF lo comunicó a las territoriales y entre todos llegamos al acuerdo que se hizo público a finales de la pasada semana. De esta forma evitamos sanitariamente todas las debilidades que podamos tener cada vez que nos expongamos".

Monje Carrillo ha mantenido el contacto con sus clubes regionales y en estos siempre ha encontrado una respuesta positiva "nuestro fútbol ha reaccionado de la única forma que podía hacerlo, siendo consecuente con las circunstancias, son las que mandan y a ellas debemos adaptarnos, se ha sacado una línea de trabajo que es la menos impactante posible. Todo el mundo ha entendido la situación aunque hay muchas dudas al parón, que afectará al estado físico de los jugadores y habrá que estudiar cómo se va a resolver el tema de los contratos con aquellos jugadores que acaban su compromiso el próximo 30 de junio. A pesar de las circunstancias negativas todos han entendido que manda la situación sanitaria, si no somos capaces de adaptarnos va a ser difícil sobrevivir"

Sobre los protocolos sanitarios añade el presidente de la territorial que "ahora mismo la RFEF está terminando un protocolo y deberemos adaptarnos todos a él, debemos tener en cuenta que lo más importante es la seguridad para no corrrer riesgo. Las distintas instalaciones deberán adaptarse a los dispuesto por los protocolos federativos. Esto no va a ser sólo para jugar el play off. A partir de septiembre, cuando vuelva la competición, tendremos que seguir por el mismo camino. Es el momento en el que todos debemos ponernos las pilas de para el futuro cumplir los protocolos sanitarios que van a estar impuestos para todo el deporte español. Hay que llevar un control absoluto y hacer las pruebas médicas que sean necesarias. Ahora estamos pendientes de lo que se nos exija tanto en Segunda B como en Tercera al igual que en el fútbol base. Está claro que sanidad es quien debe decirnos si podemos competir, si no puede ser así habrá que tomar una decisión final en torno a cómo se resuelven las distintas competiciones".

Sobre la próxima temporada en Segunda B y la situación económica Monje Carrillo señala que "el criterio para la próxima temporada será que los nuevos cinco grupos se conviertan en siete para la temporada siguiente. De esta manera se formarían dos grupos en lo ahora denominamos liga Pro, que no se llamará así, y otros cinco grupos por debajo. Esto significa que a final de la campaña 20/21 habrá que subir 40 equipos de Tercera a esos grupos. Hay una reestructuración del fútbol español que se asemeja mucho a la que se propuso en el congreso de San Sebastián, hace dos años y medio, y lo que ha ocurrido ahora es lo que nos ha llevado a arrancar ya. No va a haber más costes, buscamos cercanía para abaratar".

Sobre la Tercera División de la próxima temporada indica que "esta categoría seguirá igual. Serán 22 equipos. Habrá dos subgrupos, posiblemente uno de doce y otro de diez. Será la federación la que dictamine cómo se va a desarrollar, nos falta por determinar si va a ser por cercanía o cremallera".