Molinero: "El equipo lo va a dar todo en la segunda fase de la competición"

Francisco Molinero atendió a los medios de comunicación tras el entrenamiento a puerta cerrada en el Estadio Enrique Roca de Murcia, antes del partido del próximo domingo a las 17:00 horas ante la Balompédica Linense.

En primer lugar, acerca de cómo le ha venido la semana de descanso al equipo, el jugador grana declaró que << ha venido bien para desconectar, estamos al 100 % y muy motivados >>.

Sobre los tres rivales de esta segunda fase: << Solo pensamos en el primero porque es el más inmediato. Al equipo lo veo bien y muy mentalizado, siendo consciente de lo que hay en juego y con muchas ganas de que llegue el partido del domingo >>.

Respecto a su posición actual en el lateral izquierdo, el defensa grana explicó que: << aunque siempre he sido lateral derecho estos últimos años he jugado bastante de lateral izquierdo. Para mí no es una posición desconocida. Al final lo que uno quiere es ayudar al equipo le toque jugar donde le toque jugar >>.

En cuanto a la presión extra de estos últimos cuatro partidos: << Sabemos la situación que hay, tenemos que ser conscientes que estamos en un club grande e histórico. Hemos muchas cosas bien, pero hay pequeños detalles que nos están penalizando como el empate del otro día al final. Estamos corrigiendo cosas que hay que mejorar. Sé que el equipo va a darlo todo en estos seis partidos >>.

Por último, Molinero comentó las sensaciones que ha tenido con la vuelta del público a los estadios: << El día del UCAM fue especial, aunque jugábamos allí todos sabemos la historia que tiene ese campo para el Real Murcia. Es lo que queremos, ver a la gente en el estadio es especial y bonito, y sabemos la masa social que tenemos detrás. Ojalá que no solo aquí sino en todos los eventos deportivos pueda haber gente porque querrá decir que estamos más cerca de la normalidad >>.