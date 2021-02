Molinero: "El entrenador ha insitido mucho en que tenemos que limpiar las cabezas"

Francisco Molinero, capitán del Real Murciael pasado domingo en Linares, atendió a los medios de comunicación después del entrenamiento realizado por la primera plantilla en las instalaciones del Real Club de Golf Campoamor Resort de cara al próximo choque de este 21 de febrero a las 17:00 horas ante el Yeclano Deportivo.

En primer lugar hizo valoración del cambio de entrenador: << Está claro que estas cosas no son agradables para nadie. Todo el mundo empieza de cero, pero siendo conscientes de que quedan 4 partidos muy importantes. Tenemos que ayudar en todo lo posible al míster nuevo y seguir peleando >>.

Acerca del primer mensaje transmitido por ‘Loreto’ al vestuario: << Limpiar la cabeza, pensar sobre todo en el partido ante el Yeclano y creernos más que podemos hacer las cosas mejor >>.

Preguntado sobre sus sensaciones personales, el defensa grana dijo que << mis sensaciones desde el día que llegué son muy buenas. Me siento como si llevase aquí desde el principio. Está claro que llevaba un tiempo sin jugar, pero cada día voy mejor y seguramente se vea un Molinero más completo con el paso de las semanas, aunque soy consciente de que quedan 4 partidos y hay que estar al 100% para cuando me toque ayudar al equipo >>.

Respecto a si el partido ante el Yeclano es una final : << Lo miramos como 3 puntos, no hay que hacer cuentas, son 3 puntos muy importantes en casa y tenemos que ser sólidos >>.

Finalmente, preguntado sobre cómo ve al equipo, el jugador grana respondió que << hay que hacer limpieza de cabeza, ya está. Todos sabemos que los últimos resultados no han sido los que deseábamos, pero no podemos estar pensando siempre en lo mismo y dándole vueltas a la situación. Ha habido un cambio, ahora tenemos que ser conscientes de que con lo que estábamos haciendo no nos estaba dando y hay que dar muchísimo más por parte de todos >>.