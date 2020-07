Molina de Segura acoge el play off por el ascenso a Segunda División B masculina

El encuentro de play off por el ascenso a 2ª División B masculina de Fútbol Sala, que enfrenta al Imperial FS de Murcia contra el Futsal Molina, se celebra el sábado 18 de julio, a las 21.00 horas, en el Pabellón Serrerías de Molina de Segura (en Calle Serrerías, s/n), a puerta cerrada.

Debido al COVID-19, la RFEF ha adoptado una serie de medidas excepcionales para la finalización de la competición en todas las categorías de fútbol no profesional, fútbol sala y fútbol femenino, entre ellas la disputa de unos play off express para la finalización de algunas de las competiciones, cuando el play off estuviera previsto reglamentariamente con anterioridad.

Este sábado, el Pabellón Serrerías de Molina de Segura acogerá a partido único el encuentro que decidirá uno de los ascensos a Segunda B de esta temporada, entre el Imperial FS de Murcia contra uno de los equipos molinenses, el Futsal Molina, que lideraba su grupo de 3ª División hasta el momento de ser interrumpida la competición con motivo del confinamiento.

Este partido se celebrará de acuerdo con las autorizaciones de carácter social, empresarial, económico, de movilidad y deportivo que apruebe en cada momento el Ministerio de Sanidad o las autoridades competentes, y está condicionado por la pandemia actual. Primará el cumplimiento de las medidas sanitarias sobre cualquier otra, incluyendo las deportivas. Por dicho motivo, se realizará a puerta cerrada y solo se permitirá el acceso al recinto deportivo a aquellas personas necesarias para la disputa del mismo; a los jugadores y miembros del staff de los clubes participantes se les realizará, previo al encuentro, un test serológico (Ig e Ig M).

El equipo ganador de este encuentro ascenderá a 2ª División B.

El equipo Futsal Molina inició su andadura deportiva en 2013, y sería la primera vez que entraría en 2ª División B si ganara este partido. El equipo molinense agradece su patrocinio a Quesería Artesanal AMECO, Instalaciones Cutillas, IBERCHEM Fragancias Essencia Dormide Y BP España, y a todos los pequeños colaboradores que han ayudado al club.