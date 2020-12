Miguelín: "Debemos de ser conscientes que con lo que estamos haciendo no nos da"

Miguel Sayago "Miguelín", capitán de ElPozo Murcia Costa Cálida, no se ha andado por las ramas al referirse al equipo grana, quinto clasificado de la Primera División de fútbol sala, y que tiene que "cambiar la mentalidad y ser asesinos con el gol e ir a reventar al que esté por delante", al tiempo que ha remarcado que "los números no engañan y así no vamos a ningún sitio".

El veterano jugador del conjunto murciano, de 35 años y que cumple su décima campaña en el club, ha hablado en rueda de prensa de la actualidad del equipo dirigido por Diego Giustozzi, que viene de perder el domingo por 0-3 ante el Barça en el Palacio de los Deportes de Murcia y como local sólo ha ganado un partido de los cinco que ha disputado en el campeonato.

"Es un poco más de lo mismo y no damos con la tecla para superar al Barça y en casa nos está costando mucho sumar puntos, que es algo de lo que nos podemos acordar al final. Hay que cambiar la mentalidad, trabajar y ser constantes sabiendo que tenemos que cambiar cosas en momentos clave y más cuando te lo juegas en casa", ha comentado.

"Cuando el Barça marca primero se nos hace muy difícil porque además ellos tienen contundencia y a lo que nos falta es precisamente ser más contundentes en defensa y en ataque", ha seguido diciendo para añadir que "el cambio de mentalidad pasa por ser asesinos con el gol y reventar al que esté por delante".

"Los números no engañan y así no vamos a ningún sitio. Trabajamos bien durante la semana, pero luego hay que darle más valor a la defensa y al gol en los partidos", ha incidido.

El mallorquín ha disputado cinco partidos en la presente Liga, en los que todavía no ha marcado ningún gol, aunque él va progresando tras dejar atrás las lesiones que le han lastrado.

"Cada día me encuentro mejor y con el deseo de tener más minutos para ayudar al equipo, que necesita ganar, aunque sé que cuando he querido correr más de la cuenta me he lesionado y no quiero dar ningún paso en falso más tras estar 14 meses parado y mucho tiempo sufriendo", ha apuntado.

"Trabajo prácticamente todos los días en doble sesión y espero que esta temporada se vea a Miguelín al 100% y trabajo para recuperar mi esencia", ha comentado un jugador que ha vuelto a la selección.

"Llevaba 18 meses sin ir al equipo nacional y volví haciendo mi partido número 100 con España y ante Brasil", ha recordado.

Por otra parte, ha aludido a la vuelta del público a los pabellones a partir de este fin de semana, aunque ElPozo no lo viviría como local hasta la semana siguiente, pues este viernes, a las nueve de la noche, visitará al Peñíscola: "El apoyo de la gente se nota y vamos a ver si la semana que viene nos puede ayudar, pero tendremos que ganarnos su cariño y su respaldo".