Miguelín: "Confío mucho en el equipo en la Copa Intercontinental"

ElPozo Murcia FS, que mañana jugará en la localidad alicantina de La Nucia el último partido de la pretemporada ante el Levante, sigue preparando su participación en la próxima edición de la Copa Intercontinental. El capitán del equipo, Miguel Sayago "Miguelín", ha comparecido este martes para analizar el desarrolo de la pretemprada y cómo llega el equipo a la competición en Tailandia y en este aspecto resalta que "estamos con ganas. Empezamos antes a entrenadr para llegar igual que los otros rivales. Veo bien al equipo. Estamos trabajando duro y tengo el convencimiento que vamos a hacer grandes cosas".

Sobre el partido de este miércoles ha destacado que "el del Levante es un partido importante para seguir creciendo. Estamos en pretemporada y es tiempo de ir corrigiendo cuestiones. Elos se han reforzado muy bien y tienen un gran entrenador. Cada partido de ensayo el equipo está creciendo". A finales de la pasada temprorada el capitán fue intervenido quirúrgicamente y está en la recta final para poder trabajar junto a sus compañeros. "Estoy bien. Comenzé a ritmo fuerte durante las primeras semanas y ahora he bajado un poco listón. En Bangkok empezaré a entrenar con el equipo".

Sobre el torneo Intercontinental ha señalado que "los rivales vienen en plena temporada. Dos equipos muy poderosos. Intentaremos quedar primeros de grupo. Salir a ganar los dos partidos. Llevan más ritmo pero en nuestra mente sólo está ganar. Confío mucho en nuestro equipo". Sobre sus nuevos cinco compañeros destaca que "las cinco incorporaciones son de primera nivel. Nos van a dar mucho".

Desarrollo Copa Intercontinental

ElPozo Murcia FS se enfrentará al actual Campeón Magnus Futsal de Brasil, y al vigente campeón de Asia Mes Sungun Varzaghan de Irán, ambos equipos enmarcados en el Grupo C, los días 27 y 28 de agosto a las 14 horas- cinco horas menos en España- en la Copa Intercontinental que se desarrolla del 26 de agosto al 1 de septiembre en el pabellón Bangkok Futsal Arena.

La expedición del conjunto murciano viaja este viernes con trayecto Madrid-Dubai-Bangkok y llegará el sábado a tierras tailandesas, donde se ejercitará para debutar el martes 27 de agosto ante Mes Sungun Varzaghan de Irán a las 14 horas. Y el segundo encuentro será ante el vigente Campeón de la Intercontinental, Magnus Futsal de Brasil, el miércoles 28 también a las 14 horas, siendo en España a las 9 de la mañana.

Sistema de competición

La fase previa se disputará por el sistema de liguilla y los primeros de cada grupo (A. B y C) y el mejor segundo accederán a semifinales, que se jugarán el 30 de agosto. La gran Final tendrá lugar el 1 de septiembre. Todos los encuentros se celebrarán en el imponente Bangkok Arena, con 12.000 asientos.

El jueves 29 de agosto se disputarán los encuentros por el 6º vs 7º puesto a las 16 h, y el duelo por el 8º vs 9º puesto a las 18 horas. El viernes es el día de descanso de la competición, y el sábado 31 se reanuda con las dos semifinales a las 15 horas y 18 horas, respectivamente. Mientras que el domingo 1 de septiembre albergará el choque por el 3º vs 4º puesto a las 15 horas, y la gran Final se disputará a las 18 horas.

Tras la conclusión de la Copa Intercontinental, la plantilla de ElPozo Murcia FS regresará a España el martes día 2 de septiembre por la tarde.

La World Intercontinental Futsal Cup se celebrará por segundo año consecutivo en Tailandia, del 26 de agosto al 1 de septiembre, y aumenta su número de participantes de seis a nueve equipos de cuatro confederaciones. El torneo, que cuenta con el visto bueno de la FIFA y el aval organizativo de la Liga Nacional de Fútbol Sala, servirá para abrir la temporada internacional 2019-2020 y contará con representantes de UEFA, CONMEBOL, AFC y CAF que buscarán la hegemonía mundial.

Asimismo, el Grupo A está compuesto por el anfitrión, PTT Chonburi Bluewave tailandés, Boca Juniors de Argentina y el Fath Sportif de Settat de Marruecos como representante africano. Y el Grupo B por Barça Lassa, el Corinthians de Brasil y el Shenzen Nanling Tielang, Campeón de China.

Los nueve equipos protagonistas jugarán un total de 15 partidos en 7 días en los que Bangkok se convertirá en la capital mundial del Fútbol Sala.