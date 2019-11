Miguel Rivera: "El San Fernando ha formado un equipo muy potente"

El técnico del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol ha comparecido ante los medios de comunicación en la sala de prensa de El Mayayo.

El técnico malagueño ha hablado sobre el partido del próximo domingo. “Este año va a haber muchos partidos de este calibre. Muchos equipos han apostado por hacer proyectos muy potentes con el objetivo de ascender, en este caso, el San Fernando que lleva una progresión grandísima en las últimas temporadas y han logrado conformar una plantilla muy potente”.

Si el conjunto universitario logra la victoria el próximo domingo, sería la segunda victoria consecutiva fuera de casa. El entrenador ha asegurado que “estamos en un momento de mucha dificultad y no es fácil. En estos casos hay varios tipos de circunstancias, hay una parte que sí puedes controlar tú, pero de lo que se trata es de ser conscientes de que esa parte se está trabajando mucho y la idea es ir saliendo poco a poco de esta situación”.

“Contra el Algeciras hicimos un fútbol espectacular y las ocasiones se traducían en situaciones de peligro o en postes. Solo nos queda trabajar y trabajar y acortar ese plazo para obtener una mayor tranquilidad”

El centro del campo del cuadro universitario está siendo azotado con varias lesiones, algunas de larga duración. “No estoy preocupado, pudimos poner a Vicente por su polivalencia, Chavero está como loco por jugar, tenemos otras situaciones como el caso de Johan o de Manu. No tengo esa preocupación, tengo otros problemas para preocuparme. Lo que sí es verdad es que no queremos que se nos lesione nadie”, aclaró el malagueño.

Hablando de números y estadísticas, Miguel Rivera ha asegurado que “no me gustan las comparativas con los compañeros. En mi cabeza solo está la palabra atacar, atacar el balón, atacar el espacio, atacar al contrario y todo lo que podamos atacar, pero sí es verdad que al llegar había una estadística llamativa: éramos el equipo que menos goles había hecho, y ahora lo compartimos. Si tú quieres llegar a la portería contraria debes asumir unos riesgos, y ahora mismo estamos para ser valientes. Si somos capaces de materializar un porcentaje más alto de lo que generamos, seguro que no hablamos tanto de si encajamos un gol o no, ahora tenemos que ir para arriba, buscar puntos, buscar la portería contraria y hacer goles".