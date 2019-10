El técnico Miguel Rivera ha sido presentado esta mañana como nuevo entrenador del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol junto a Pedro Reverte, director deportivo del Club, y José Luis Jiménez, gerente de la empresa Climamur que desde hoy se une al UCAM Business Club para esta temporada.

“Miguel Rivera es un míster con una dilatada experiencia en esta categoría. Hemos tomado esta decisión con la intención de revertir esta situación y cambiar el rumbo. Quiero agradecer a Rubén Albés su trabajo durante estos meses y desearle toda la suerte del mundo al nuevo míster Miguel Rivera, que mostró una gran predisposición desde el primer momento para hacerse cargo de este proyecto deportivo”, afirmó Pedro Reverte ante los medios de comunicación.

Tras las palabras de nuestro director deportivo, el técnico universitario ha declarado sus primeras declaraciones como nuevo entrenador del UCAM Murcia: “Antes de nada quiero agradecer al Club y al Presidente su confianza. Estoy muy agradecido de formar parte de esta familia y espero estar a la altura”.

El andaluz coge las riendas del conjunto universitario tras haberse sumado siete puntos en siete jornadas disputadas de Liga. “Hay un cúmulo de pequeños detalles. Primero necesitaba estar dentro del vestuario para analizar la situación. La plantilla tiene un gran potencia y falta creer que hay un camino por delante, en el que podemos sacar nuestro potencial desde la unidad. Vamos a trabajar mucho en este aspecto para convencer al futbolista de esas capacidades. Además, vamos a marcarnos metas asequibles a corto plazo, sin pensar más allá del entrenamiento de esta tarde. Hay que encontrar soluciones en lo sencillo para formar una base de seguridad que nos haga crecer”, explicó sobre su metodología.

“Lo primero que quiero construir es un equipo. Tenemos una plantilla magnífica, pero no pienso en el once del domingo porque ahora solo me preocupa recuperar sensaciones positivas dentro de mi vestuario. Todavia continúo analizando lo que va a suceder este fin de semana”, añadió.

El técnico malagueño tiene muy claro su idea. “Mi intención es convencer a los jugadores desde mis principios. Si no convences, no consigues nada. Yo me siento con la persona, no con el futbolista, para llegar a un acuerdo. Esto lleva mucho trabajo, analizar y proponer soluciones para que el futbolista alcance el éxito. Uno de mis grandes retos es convertir a una plantilla extraordinaria en un equipo competitivo que pueda conseguir cualquier objetivo”, destacó.

El nuevo entrenador del UCAM Murcia realizó ayer sus dos primeros entrenamientos con el grupo. “Los entrenadores necesitamos tiempo. Tengo una buena relación con Rubén Albés, el año pasado nos enfrentamos y estoy convencido que él ha trabajado con sus principios. Yo voy hacer lo mismo, pero no sé cuáles van a ser los resultados. Lo único que tengo claro es que tenemos que convencernos de lo que somos capaces. Solo podemos ir día a día”, explicó.

Y su debut en el banquillo universitario será este domingo frente al Yeclano en La Constitución. Para este partido, el míster ha afirmado que “tenemos que ser competitivos en cualquier campo de esta categoría. Las excusas son para mediocres. Toca adaptarse y saber qué tenemos que hacer para firmar un gran partido. Vamos a intentar ganarnos el respeto del rival porque es crucial respetar para que nos respeten”.