Miguel Díaz: "Queremos acabar el año con buenas sensaciones"

Miguel Díaz, centrocampista navarro del Real Murcia, ha pasado hoy por los micrófonos de COPE MAS Murcia para analizar la situación del equipo grana. El jugador grana, que llegó a finales del pasado mes de enero, no ha podidos sumar ninguna victoria en Nueva Condomina, donde los pimentoneros no conocen el triunfo desde el pasado 13 de enero. Ante esta situación indica que "tengo ganas de saborerar un triunfo como local y estoy convencido que va a ser el próximo domingo frente al Almería B. Tenemos que volver a saborear el triunfo como localy dar una alegría a nuestra afición".

Al igual que el capitán, Armando, el navarro asegura que "nuestro objetivo es ganar los cuatro partidos que restan de competición para quedar lo más arriba posible al final de temporada. Tenemos que acabar el año con buenas sensaciones".

El Real Murcia tendrá enfrente al Almería B, Díaz ha resaltado que "el del domingo es un partido trampa, viene un equipo con mucha gente joven y que los va a poner las cosas muy complicadas. Tenemos que hacer nuestro fútbol y acabar con la racha negativa".

Desde su llegada el centrocampista grana ha tenido tres entrenadores, Manolo Herrero, Javi Motos y Julio Algar, en este aspecto señala que "este año he aprendido muchos, son unos meses que me van a dar mucha experiencia para mi futuro como futbolista. A mi no me importaría seguir un año más en Murcia. Aquí la verdad es que esto muy bien".

Josema será baja ante Almería B

El centrocampista muleño Josema Raigal será baja en el Real Murcia para el partido ante el filial del Almería. El pasado domingo en Jumilla vio la quinta cartulina de amonestación correspondiente al primer ciclo.