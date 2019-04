Migue García: "Ante el Ibiza tenemos que cambiar nuestra dinámica en La Condomina"

Migue García compareció en rueda de prensa para analizar la actualidad del UCAM Murcia tras la victoria sobre el Real Murcia en Nueva Condomina por 0-1: "Cuando se gana la semana siempre es diferente. Veníamos de una racha mala y esta victoria nos ayuda, nos da más fuerzas. Hemos llevado una racha negativa ahora, es el bajón normal después de hacer una gran primera vuelta. A pesar de arrastrar una dinámica irregular creo que estamos en un momento bueno. Ganar este domingo supondría un paso importante".

El lateral ha reconocido que "veníamos haciendo el mismo juego ganando o perdiendo desde principio de temporada. Ha sido nuestra filosofía la que nos ha llevado arriba, y creo que hemos tenido personalidad para seguir jugando y creyendo en nuestro estilo en momentos complicados. El otro día se ganó jugando bien y esa es la línea que queremos seguir".

Además, Migue García no quiere mirar más allá de la próxima jornada: "Solo nos fijamos en ir partido a partido. Aquí tropiezas y te puedes ver cerca de salir del playoff, o ganas y te ves cogiendo al líder. El equipo que mejor controle la regularidad será el que quede arriba. Repito: nosotros vamos partido a partido, el domingo tenemos una final ante el Ibiza y tenemos que sacar los 3 puntos con nuestro estilo".

"Esta semana tiene que cambiar la racha en casa. Los últimos partidos en casa no hemos sacado los resultados que queríamos, y esta semana tendremos enfrente un buen rival que viene de ganar al Cartagena y con la moral muy alta. Aquí cualquier equipo te gana, no podemos bajar los braozs ni un segundo", ha añadido. "Está todo muy apretado, pero no queremos fijarnos en nada que no sea el partido del domingo. La gente de arriba no pincha y por detrás vienen ganando".

Chavero baja ante el Ibiza

El centrocampista Alejandro Chavero será baja en el conjunto universitario en el partido de este domingo ante el Ibiza, equipo del que llegó hace una semanas, ya que ha sido suspendido con un partido, por acumulación de amonestaciones.

Libros para fines benéficos

El Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol pone en marcha una campaña de recogida de libros infantiles y juveniles para destinarlos a orfanatos o centros de menores, con el objetivo de mejorar sus respectivas bibliotecas y fomentar la cultura entre niños y jóvenes.

De tal forma, el Club premiará a todo aquel que lleve a La Condomina el domingo un libro nuevo o usado en buen estado con una entrada doble para Fondo Norte, ubicación en la que podrá ver acompañado el UCAM Murcia – Ibiza (12h).

Las oficinas del Club para donar los libros estarán abiertas el domingo desde las 10:30h en La Condomina.