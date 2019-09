Marques Townes: "Voy a dar todo por este equipo"

Justo el día en el que cumple 25 años, Marques Townes ha sido presentado ante los medios de comunicación como nuevo jugador del UCAM Murcia CB. El americano con pasaporte dominicano va a vivir su primera experiencia en una competición tan exigente como la Liga Endesa. Para ello, cuenta con un padrino como Sadiel Rojas, que ya le ha contado muchas cosas sobre el club y la ciudad. “En cuanto Sadiel supo la oferta que tenía me convenció. Cuando estuvimos concentrados con la República Dominicana, solamente tuvo buenas palabras hacia el club y la ciudad. Me dijo además que me iban a cuidad muy bien y que él me iba a apoyar mucho”, comenta Townes.

Precisamente, para referirse a la ciudad, se ha atrevido con sus primeras palabras en castellano. “Murcia es muy hermosa, aunque hace mucho calor” comentaba entre risas el alero dominicano. Un jugador que pretende aportar mucha intensidad al equipo. “Lo que yo pienso aportar a este equipo es toda mi energía. Ya sea desde el banquillo o desde el inicio. Soy una persona de equipo y me gusta ayudar en todas las facetas”.

También se ha referido al objetivo que han planteado para esta temporada. “Nuestra idea principal es ir mejorando paso a paso. El entrenador junto con su staff técnico, han están perfilando todos los detalles que tenemos que trabajar. Deseamos estar listos cuando empiece la Liga, para ganar los máximos partidos posibles”, asegura Townes.

Es consciente de que se trata de una competición muy dura, a la que no es fácil adaptarse, pero va a poner todo de su parte. “Vengo de la Universidad y sé que siendo un novato no va a ser fácil, pero quiero estar con los mejores y voy a pelear con todo para poder ayudar a mi equipo a ganar partidos”. Comenta Marques Townes.

El vicepresidente institucional, que además es el Gerente de la empresa encargada de patrocinar esta presentación, Ramón Megías, también ha tenido cálidas palabras para el joven jugador del UCAM Murcia. “Ya pudimos ver en San Javier la potencia que tiene para penetrar y su capacidad de sacrificio. Le deseo todo lo mejor, y estoy seguro, que con Sadiel Rojas como padrino, va a conseguir muchos éxitos con el UCAM Murcia”.