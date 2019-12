Marques Townes: "La clave para ganar a Baskonia va a estar en la defensa"

Llegó para vivir su primera experiencia fuera del baloncesto universitario americano y está rindiendo en cada encuentro a mejor nivel. Marques Townes lucha cada día por mejorar en su rol asignado, ayudar a su equipo y poder lograr las máximas victorias posibles. Aprende de cada uno de sus errores y muestra ambición en cada una de sus intervenciones. “Intento hacer lo que se me pide y no hacer cosas que no me corresponden. Si el equipo y el entrenador me piden defender, anotar, jugar el pick and roll… lo intento hacer lo mejor posible. Esto no va de mí, sino de lo que el equipo necesita en cada momento”.

Sus últimas actuaciones le han valido para sumar seis convocatorias de forma continuada en las que ha tenido cierto protagonismo. Lamentablemente, el equipo no ha podido sumar ninguna victoria en los últimos cuatro encuentros, aunque asegura que se está trabajando duro para enmendar errores. “Si lo piensas fríamente, el equipo está compitiendo. No siento que estas derrotas reflejen el trabajo del equipo. Hay pequeños detalles que nos están faltando y nos están pasando factura. Somos jugadores profesionales y ya estamos trabajando y pensando en el siguiente partido”, además añade que “nos gustaría estar en una posición más alta. Somos un grupo de jugadores que estamos muy hambrientos de victorias y de hacer las cosas bien”.

El próximo domingo el conjunto universitario recibirá al Kirolbet Baskonia. Un equipo que no se encuentra en las mejores posiciones ni en la Euroliga ni en la Liga Endesa, pero que cuenta con una amplia plantilla de mucha calidad. “Ya estamos viendo como juega este equipo. Es uno de los mejores de Europa y cuenta con jugadores que ofensivamente son muy fuertes y tienen mucho talento. La clave creo que va a estar en la defensa, a partir de ahí, el ataque saldrá de forma natural”.

El encuentro entre el UCAM Murcia y el Kirolbet Baskonia tendrá lugar el próximo domingo 15 de diciembre a las 17:00 en el Palacio de los Deportes.