Marcos Legaz busca seguir creciendo con el Real Murcia

Marcos Legaz ha sido presentado como nuevo jugador del Real Murcia CF en la sala de prensa de Nueva Condomina. El atacante grana ha dado el salto del Imperial al primer equipo durante el presente mercado de fichajes, siendo una de las armas de Adrián Hernández para la próxima temporada.

Durante la comparecencia estuvieron acompañando al futbolista hispano-argentino el consejero-delegado del club, Francisco Miró, el director deportivo Julio Algar, y José Ángel Ruiz López, más conocido en el mundo futbolístico como Cholo, como ex jugador del Real Murcia.

El encargado de iniciar el acto fue Francisco Miró, que quiso darle la bienvenida a la primera plantilla y desearle suerte en esta futura campaña. Tras él, Cholo tomó la palabra, y como buen conocedor del futbolista que es, aseguró que <<Marcos es un futbolista espacial. Además, como no puede ser de otra manera, dijo que espera que <<esta sea su oportunidad de reivindicarse>>.

El siguiente en hablar fue Julio Algar, que comenzó avalando el fichaje de Legaz: <<Es un jugador para jugar en el Real Murcia. Estamos convencidos de ello>>.

<<Tiene calidad para poder jugar en cualquier posición de ataque>> dijo Julio cuando le preguntaron por la posición idónea del atacante pimentonero.

Por último, le llegó el turno al protagonista de la mañana, que no quiso olvidarse de todos aquellos que han estado con él en los momentos difíciles: <<Cuando me llegó la noticia de que iba a jugar en el primer equipo me acordé todas las personas que me apoyaron>>. También quiso agradecer a los encargados del club que han apostado por él: <<Quiero agradecer la confianza depositada en mí>>.