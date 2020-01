Marcel se estrenará con ElPozo Murcia FS este sábado ante O'Parrullo

ElPozo Murcia FS arranca el 2020 este sábado ante O’Parrulo Ferrol a las 13 horas en el Palacio de los Deportes de Murcia, con el nuevo refuerzo Marcel que entra en la convocatoria para comenzar la Segunda Vuelta de la Liga regular con la pista azul y en directo por Gol Tv. El acceso será gratuito a todos los niños y niñas menores de 16 años.

Llega el tramo más importante de la temporada con el inicio de la Segunda Vuelta de la Liga y en la que disputaremos Copa del Rey ante Jimbee Cartagena, Copa de España en Málaga; la Final Four de la UEFA Champions League en abril y los ‘Play off’ por el título. La plantilla volvió a los entrenamientos el 30 de diciembre para preparar bien los retos que tiene por delante y, sobre todo, este partido ante O’Parrulo Ferrol que le salió caro en la primera vuelta.

El conjunto murciano comienza el mes de enero en Liga regular en el sexto puesto de la tabla con 28 puntos tras nueve victorias, un empate y cinco derrotas. El último triunfo en el Palacio ante Zaragoza 4-1. Por este motivo, el Club ha dispuesto para el encuentro ante los ferrolanos que todos los niños y niñas menores de 16 años accedan de forma gratuita al encuentro, y las familias puedan disfrutar en el Palacio del gran espectáculo del partido y conocer al nuevo jugador del equipo.

Para este partido, Diego Giustozzi contará con su nuevo refuerzo invernal, el ala zurdo brasileño Marcel, y seguirá sin contar con Miguelín recuperándose ni con Leo Santana que se lesionó ante Palma. Además de Pol Pacheco que fue intervenido de una sport hernia en la parte derecha. Y esta semana Marc Tolrá que sufre un proceso de tendinopatía aguda en su pie derecho. Por lo que entra en la convocatoria Ricardo Mayor de ElPozo Ciudad de Murcia.

Estadísticas

ElPozo Murcia FS y O’Parrulo Ferrol se han enfrentado en 15 ocasiones, siete de ellas en Murcia con el balance a favor de los murcianos. Aunque en la Jornada 1 de la Primera Vuelta O’Parrulo se impuso en su casa 3-2.

Marcel: "Hablé con Diego y quería jugar aquí"

El brasileño Marcel, que ha sido presentado este viernes como nuevo jugador del conjunto murciano, ha resaltado que "quería jugar aquí, después de hablar con Diego tenía claro que ElPozo era el mejor sitio para seguir mi carrera, además compañeros como Bebe y Pito me hablaron muy bien del equipo. No lo pensé dos veces cuando me llamó este club. La adaptación será rápida porque hay muy buen ambiente en el equipo. Soy un jugador que vengo a aportar lo que me pida el entrenador para ayudar a que sea un buen año".

Giustozzi: "Es un jugador que tiene mucha calidad"

En el acto de presentación del jugador brasileño estaba presente el técnico charcutero quien ha resaltado que "Marcel es un jugador que tiene mucha calidad y que nos va a aportar muchas cosas ahora y en el futuro. Lo conocía desde hace mucho tiempo".

Sobre la vuelta a la competición el entrenador argentino ha destacado que "Estos días nos han venido muy bien, veo a la gente muy enchufada y recuperando el tono de las primeras semanas de competición. Afrontamos unos meses muy importantes para el equipo".