Manu Lecomte: "Para ganar fuera de casa tenemos que ser más fuertes en defensa"

El UCAM Murcia tendrá que esperar al menos una jornada más, para vencer fuera de casa por primera vez en esta edición de la Liga Endesa. Cierto es, que las das dos “plazas” que le ha tocado visitar en este inicio, no son nada asequibles. El Wizink Center y el Coliseum de Burgos. Un pabellón donde se disputó el partido más largo de la historia del conjunto universitario, debido al parón de 40 minutos por una avería en el marcador de 24 segundos. “Nunca había vivido esa situación. Claro que te afecta, pero igual que les pudo afectar a ellos. No es ningún tipo de excusa, pero es cierto que nunca había vivido algo similar”, comenta Manu Lecomte para contestar a una pregunta referente a este asunto.

El base belga fue precisamente uno de los jugadores más destacados en Burgos. Apretó en defensa y logró anotar para poder mantener a su equipo en el partido. Al igual que comentó Sito Alonso en la rueda de prensa posterior al partido, el equipo no estuvo en defensa, todo lo bien que pudo hacerlo. “Estoy de acuerdo con el entrenador. Si no respetamos las reglas defensivas, no podemos ganar. Especialmente fuera de casa, hay que mejorar en defensa”.

A esto se sumó que el San Pablo Burgos, logró un gran porcentaje de acierto desde la línea de tres, y lo hizo, además, en momentos muy importantes del partido. Por su parte, el conjunto murciano no logró los números de otros encuentros. “Anotar muchas canastas de tres ayuda. Pero si no somos capaces de parar al otro equipo, es muy difícil ganar un partido. Nuestra idea es seguir las reglas que tenemos de defensa para poder ganar los partidos”.

El siguiente encuentro vuelve a ser lejos del Palacio de los Deportes. En esta ocasión ante Montakit Fuenlabrada en el pabellón Fernando Martín. Los jugadores universitarios, tienen muchas ganas de sumar la primera victoria a domicilio. “Una victoria fuera de casa nos daría un gran impulso positivo. Bien es cierto que hemos jugado ante dos grandes equipos. Pero desde luego que vamos a hacer todo lo posible por ganar el próximo partido”. Asegura Lecomte.