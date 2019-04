Manu Lecomte: "Kevin Tumba me ha hablado muy bien del club"

Un pequeño gesto que ha querido destacar en su presentación oficial. Manu Lecomte (Bruselas, 16/08/1995), tiene un buen cicerone en la ciudad de Murcia. Su compañero y amigo Kevin Tumba, ha sido una pieza importante a la hora de decantarse por la opción de fichar por su nuevo equipo. El pívot belga no podrá finalizar la temporada, pero su dorsal sí que lo hará. “Kevin es muy buen amigo mío. Hemos coincidido en la selección y en un club en Bélgica, y quería vestir el número 24 como homenaje a él. Para que ese número 24 finalizase la temporada”, por otra parte, ha añadido que “me ha hablado muy bien del club y de cómo se juega a baloncesto en España”.

El joven base procede de la G-League, donde no ha conseguido finalmente clasificarse con su equipo para los playoff (filial de los Clippers). Ahora le toca adaptarse a un nuevo baloncesto en un equipo diferente. “Estos días han sido maravillosos. Todo el mundo me está tratando muy bien. He hablado mucho con el entrenador y el resto del cuerpo técnico, para aprenderme lo antes posibles las jugadas y todos los sistemas. Me considero un jugador que aprende rápido, por lo que no tendré problemas en adaptarme lo antes posible”. Comenta Lecomte.

Como es habitual en una presentación, Manu Lecomte ha descrito sus virtudes ante los medios de comunicación. “Intento hacer muchas cosas. Soy un base, pero puedo jugar de dos. Puedo pasar el balón y tirar de tres cuando sea necesario. Pero para lo que verdaderamente estoy aquí es para adaptarme a lo que el equipo necesite.”

El nuevo jugador del UCAM Murcia también ha hecho una valoración importante de la nueva liga que se va a encontrar y de lo que ya ha podido ver del equipo. “Tanto en la liga universitaria como en la liga de desarrollo, el baloncesto es diferente al que me voy a encontrar aquí. Pero pienso que el haber jugado en la selección belga a un buen nivel contra otros equipos nacionales europeos, me va a ayudar a adaptarme mejor. Este equipo tiene un potencial enorme, como he podido comprobar, por lo que vengo a ayudar sobre la base que hay creada”. Comenta Manu Lecomte.

Alejandro Gómez: "Debemos proteger a Sadiel Rojas"

Aprovechando la presentación de Manu Lecomte el director General de UCAM Murcia CB, Alejandro Gómez, ha vuelto a manfiestar su malestar con el estamento arbitral indicando que "en Fuenlabrada volvimos a sufrir los rigores de un mal arbitraje. Nuestro capitán, Sadiel Rojas, fue injustamente tratado. Hay gente en esta competición que no quiere que Sadiel siga jugando en nuestra liga y va siendo hora que nos planteemos si debe marcharse a jugar fuera. El pasado domingo se marcó una técnica injusta y además no pitaron ninguna de las acciones en las que sufrió una falta de ataque. Los árbitros no juzgan igual sus acciones que las de sus contrarios".

También se ha pronunciado sobre el asunto de posibles incorporaciones señalando que "seguimos trabajando en la búsqueda de un pívot aunque tenemos que esperar algún jugador que se pueda adaptar a nuestra situación económica".