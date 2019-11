Manu Lecomte: "Estamos mejorando día a día"

El UCAM Murcia puso contra las cuerdas el pasado domingo a uno de los mejores equipos de Europa, el FC Barcelona. Un partido donde se vio un altísimo nivel en defensa y donde muchos jugadores dieron un paso al frente ante la ausencia de Booker. Sin embargo, la victoria no fue posible y solo se piensa en poder ganar el siguiente partido. “Hemos estado entrenando bastante duro esta semana. El casi haber ganado el último encuentro no vale para nada. El Baxi Manresa no se encuentra bien en clasificación, pero eso no significa absolutamente nada. Han hecho grandes partidos en los que les ha faltado suerte. Tenemos que ser muy duros y demostrar que podemos ganar”, comenta Manu Lecomte, que sí que añade los detalles positivos que deja el partido contra el Barça. “Nos ha servido para utilizar una nueva defensa y seguir perfeccionándola en el futuro”.

Con la igualdad en la clasificación y en cada partido que termina ajustado, está más que claro el gran nivel de la Liga Endesa. Es temprano todavía y los componentes del UCAM Murcia prefieren no hacerle mucho caso a la tabla. “No es algo que nos frustre o pensemos mucho. Estamos regulando cosas en el equipo y creo que estamos mejorando en cada partido”.

Tras llegar la pasada campaña en una situación difícil, Manu Lecomte, se encuentra más adaptado al equipo y a la Liga. Es positivo con la mejora del equipo y la suya propia. “Si ves el primer partido que jugamos y lo comparas con como jugamos ahora, puedes ver lo que estamos mejorando. En tema de equipo y a nivel personal cada día trabajamos para mejorar”.

Al base belga le han preguntado por dos nombres propios. Askia Booker, que no pudo estar en el último encuentro por lesión y Jarell Eddie, que ha tenido una soberbia adaptación a la Liga Endesa. “Askia Booker es muy importante para nosotros. Ha sido el MVP del mes, es uno de los mejores anotadores de la Liga y lo importante es que tanto el equipo como Askia, sigamos mejorando”, en referencia al cuatro americano del UCAM Murcia, ha comentado que “no me sorprende para nada su rendimiento. Es un grandísimo profesional, un grandísimo jugador y es capaz de todavía mucho más de lo que está haciendo”, finaliza Lecomte.