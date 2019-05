Luis Fernández: "Vamos a Marbella a buscar la victoria en nuestra primera final"

Luis Fernández ha pasado hoy por la sala de prensa de El Mayayo para analizar la actualidad del primer equipo tras la victoria por 2-1 ante el San Fernando y a la espera de visitar al Marbella. El gallego ha afirmado que "estamos muy contentos por el resultado del pasado fin de semana, pero tenemos que seguir trabajando, nos queda otra final el domingo y no podemos mirar más allá. Pelearemos igual para ganar. Estamos concienciados en la victoria y haremos todo lo posible para que esto suceda".

El delantero, que anotó su octavo gol de la temporada, ha destacado que "la dinámica del equipo, si en vez de ser tan buena en la primera vuelta, hubiera sido en la segunda, lo veríamos todo diferente. Aún no está todo perdido, nos queda una bala y vamos a ir aprovecharla al 200%".

Luis Fernández ha valorado los cambios que se han producido sobre el terreno de juego: "Quizá ahora seamos más prácticos. Pero el principal cambio ha sido que ganamos. En fútbol priman los resultados. Aunque Munitis era muy querido en el vestuario, los resultados fueron los que fueron. Merino vino con ilusión, nos transmitió confianza y fuerza, de momento han ido las cosas bien y hay que seguir por la línea".

El jugador, preguntado por su estado de forma, ha señalado que "me gustaría verme mucho mejor, sobre todo físicamente. He jugado poco esta temporada, pero llego al final con mucha ilusión y eso se nota en el campo. No me considero el jugador más rentable por los goles. He venido a jugar minutos y por las circunstancias no han ido las cosas muy bien. No sirve de nada mirar atrás, solo en mirar lo que viene y eso me produce mucha ilusión".

Preguntado por su futuro, Luis no ha querido valorar nada más allá de esta jornada: "Mi idea es ganar el domingo, no pienso en mi futuro. Estoy súper contento aquí, a pesar de las cosas malas que han pasado. La etapa en 2ª División fue mal y ahora podemos hacer algo muy bonito. Nos queda una final y tenemos 100% de ganas y de confianza en que podemos conseguir los tres puntos".

El UCAM Murcia, aunque está empatado con el cuarto clasificado, no depende de sí mismo y espera un tropiezo del Badajoz en estas dos jornadas, en las que se enfretnará al Sevilla Atlético y al Atlético Sanluqueño: "Es muy difícil ganar a cualquier equipo. Aunque el Sevilla At. ganó y está prácticamente salvado, supongo que los jugadores tienen ganas de demostrar que valen para superior categoría. Y luego tienen que visitar al Sanluqueño, que se jugará la vida y en esos casos es muy difícil ganar".

Por último, habló del rival del domingo: "El Marbella en la segunda vuelta ha hecho números de campeón, es el mejor local de la liga y nos espera un partido muy trabajado y difícil. Viene de perder y eso no sabes si te beneficia o te perjudica. Ha ganado muchos partidos, en casa es muy fuerte y recibe pocos goles".