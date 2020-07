Los clubes de la LNFS propnen comenzar la liga el 26 de septiembre

La Liga Nacional de Fútbol Sala y sus clubes asociados, tal y como acordaron unánimemente en la pasada Asamblea de la LNFS celebrada el 7 de julio, han elaborado una propuesta de calendario de cara a la temporada 2020/2021, tras mostrar los clubes asistentes a la reunión su disconformidad por el borrador presentado por la RFEF el pasado 6 de julio, que fue realizado unilateralmente sin el consenso de la mayoría de los clubes.

Los clubes de Primera y Segunda División de la LNFS han elaborado una propuesta de calendario con el fin de equilibrar más la distribución de la disputa de los partidos a lo largo de los diez meses de competición, atendiendo sobre todo al cumplimiento de las normas sanitarias propuestas por las autoridades para preservar la salud de técnicos y deportistas y paralelamente a la correcta preparación de los jugadores con una vuelta progresiva y controlada que permita regresar a la competición sin un riesgo lesivo manifiesto

Los puntos clave en los que se han basado los clubes son:

Retrasar el inicio de la competición para favorecer la vuelta a la actividad competitiva de manera progresiva, a través de un período preparatorio adecuado tras el parón de las competiciones y el confinamiento sufrido por el COVID-19.

Evitar la concentración de partidos en las primeras semanas de competición, garantizando la oportuna recuperación de los jugadores entre partidos, para tratar de evitar el riesgo de lesiones. Parece poco recomendable asumir tres partidos con sus respectivos viajes en un ciclo de tan solo 7 días.

Equilibrar la densidad competitiva de la primera y la segunda vuelta de la Liga regular, tratando de garantizar un descanso pertinente entre competiciones, que sea más equilibrado y que no atente contra el período mínimo de 72 horas entre competiciones de forma continuada. De este modo, se disputarían 16 jornadas de Liga hasta finales de diciembre y no las 19 que plantea la RFEF.

En el mero aspecto deportivo, los clubes abogan por comenzar la temporada con la Final Four de Copa de SM El Rey, de la 2019/2020, que está pendiente de disputarse tras la interrupción de la competición, seguida de la Supercopa de España 2020 y trasladando el arranque de la Liga regular al 26 de septiembre en Primera y al 19 de septiembre en Segunda.

Además, siguiendo el calendario FIFA, se han respetado las seis concentraciones de las selecciones internacionales, que abarcan 54 días de los 242 habilitados para la disputa de todas las competiciones, lo que supone que los jugadores internacionales de los clubes asociados de la LNFS estarán el 22,31% del tiempo de la temporada regular con sus respetivas selecciones.

Por último, también en materia deportiva y referente a los descensos a Segunda, han solicitado, tras plantear la RFEF tres descensos directos y promoción para un cuarto, que se dé un año de cadencia y solo desciendan dos equipos en la temporada 2020/2021.

En Segunda División los clubes solicitan mantener el sistema de competición de ascenso como venía disputándose hasta ahora, donde el campeón de Liga regular lograba el ascenso directo y los cuatro clubes siguientes disputaban un Play Off; mientras que la RFEF propone quitar el ascenso directo y que sean los cuatro primeros quienes disputen el Play Off de ascenso. Respecto a cómo sería el descenso en Segunda División, falta por conocer los clubes que ascenderán de Segunda B y cómo quedará configurada la categoría.

Por otra parte, han valorado el aspecto social y económico ya que comenzar la Liga regular el 5 de septiembre como plantea la RFEF supondría, según la normativa vigente a día de hoy, hacerlo con un aforo limitado lo que afecta a la viabilidad económica de los clubes que verían mermados sus ingresos en una media de un 30% en concepto de abonos y taquillajes y además los socios y aficionados se verían perjudicados, al no poder disfrutar de la temporada íntegra.

Los clubes de la Liga Nacional de Fútbol Sala confían en que la RFEF tenga en consideración sus peticiones ya que son ellos y sus jugadores los protagonistas que asumen todos los riesgos a nivel económico y de salud y reconsidere el borrador de calendario que presentó para la temporada 2020/2021.