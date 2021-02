Los árbitros murcianos renuevan escarapela internacional

El colectivo arbitral de la Región de Murcia está de enhorabuena. Una vez comenzado el año 2021, la FIFA ha anunciado la relación de árbitros internacionales entre los que hay una amplia representación murciana. De hecho, repiten escarapela de internacional el lorquino Sánchez Martínez, uno de los 42 colegiados de la Federación Española de Fútbol que dirigirá partidos a nivel internacional. El trencilla además, entra a formar parte del grupo de árbitros VAR, por lo que podrá estar presente en la sala de vídeo arbitraje como ya está haciendo en encuentros de Europa League, Champions League o selecciones internacionales. Cabe recordar que Sánchez Martínez fue elegido como mejor árbitro de Primera División en la temporada 2019-2020, obteniendo por primera vez en su carrera el Trofeo Vicente Acevedo. El internacional dirigió el pasado curso diecinueve partidos de la máxima categoría y tres de Europa League. Además, ha actuado como VAR en la Champions League que se ha disputado en Lisboa. El lorquino ha superado esta misma temporada el centenar de partidos en la máxima competición nacional, concretamente en el encuentro celebrado el 7 de julio de 2020, entre el Celta y el At. Madrid, cumplió los cien encuentros; mientras que José Gallego García, uno de sus asistentes, hacía en este mismo partido los doscientos encuentros en Primera División.

Además, Gallego, que lleva treinta años en el arbitraje, debutó en Primera en el Osasuna-Almería (2010) y ha estado presente en dos finales de Supercopa, entre el Real Madrid-FC Barcelona (16-8-2020) y en el Real Madrid-Atlético (12-1-2020). También ha sido árbitro asistente en cuatro clásicos entre el Real Madrid-FC Barcelona, siendo su debut en Champions en la temporada 19/20 en Rumanía en el encuentro Cluj-Macabbi de Tel Aviv.

Por su parte, Raúl Cabañero Martínez, que también forma parte del equipo arbitral de Sánchez Martínez, también ha renovado su escarapela de árbitro asistente internacional. Fue elegido mejor asistente en la temporada 11/12 y el 16 de septiembre de 2017 llegó a la cifra de los doscientos partidos en Primera División, concretamente en el Getafe-FC Barcelona (1-2). También están en Primera División los árbitros asistentes López Mir, ascendido el pasado verano, y Javier Martínez Nicolás.

Maria Dolores Martínez Madrona es, junto a Elia María Martínez Martínez, las dos murcianas que militan en la Liga Iberdrola. Martínez Madrona, que también ha renovado la internacionalidad, se incorporó al mundo arbitral en 2001 y ascendió a Tercera División en el año 2016, categoría que sigue ostentando hasta la fecha. En 2017 debutó como árbitra de Primera División en Albacete en el encuentro entre el At. Madrid y el Albacete. Este mismo año se estrenó como internacional en las instalaciones de Pinatar Arena entre Holanda y Rumanía (7-1), celebrado el 22 de enero de 2017. En 2018 arbitra un clasificatorio para la Copa del Mundo entre Holanda y Eslovaquia; el 17 de marzo dirige el At. Madrid-Barcelona en el Wanda con 60.379 espectadores. El 11 de mayo arbitró la final de la Copa de la Reina en Granada entre el At. Madrid y el FC Barcelona.

Alejandro Martínez Flores, en fútbol sala, también continuará como árbitro internacional, junto al andaluz Cordero Gallardo, representando a la RFEF. El murciano cumple su décimo quinta temporada en Primera División. En 2015 se convirtió en el primer colegiado murciano que alcanzaba la internacionalidad y en el ejercicio 2015/2016 tuvo su reconocimiento al ser designado para arbitrar, junto a su excompañero Pedro Jesús Fortes Pardo, tanto en la Copa de España de Guadalajara como en la final de la Liga entre el Movistar Inter y el Fútbol Club Barcelona Lassa.

Natural de Murcia, Martínez Flores cuenta con una amplia experiencia a todos los niveles. Su andadura dentro del arbitraje comenzó en el año 1995, debutando en Primera División en la campaña 2007/2008. Tras destacar de manera progresiva, Martínez Flores inició en el 2015 una exitosa carrera a nivel de selecciones que le ha llevado a arbitrar partidos en el Campeonato de Europa de 2018 en la UEFA Futsal Champions League y en numerosos amistosos entre combinados nacionales.

De este modo, el arbitraje regional continúa siendo un referente a nivel nacional. No se trata de una generación espontánea; es fruto del trabajo que viene desarrollando desde hace bastantes temporadas por la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, ya sea por la formación continua a través de seminarios, cursos de tecnificación y pruebas físicas personalizadas.