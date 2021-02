Loreto será el nuevo entrenador del Real Murcia

El Real Murcia ha deshojado la margarita y ya tiene nuevo entrenador. El consejo de administración de la entidad grana, a propuesta de Julio Algar, ha nombrado esta tarde al sevillano José Luis Rodríguez Loreto para que tome las riendas del equipo y se siente en el banquillo en el compromiso del próximo domingo ante el Yeclano Deportivo.

El nuevo técnico entró en la historia de la entidad formando parte del equipo que logró el ascenso a Segunda División, en la temporada 1999/2000, en Granada. En la entidad se reencontrará con Julio Algar, ahora director deportivo, y con Avelino Viña, entrenador de porteros del Real Murcia.

Loreto llegó a Murcia en la fase de ascenso a Segunda División de aquella temporada para ocupar la vacante que, por lesión dejó Alberto Artigas, y se convirtió en un hombre importante en los esquemas de Rafal Alcaide "Crisipi". Tras el éxito de Los Cármenes. Tras el ascenso renovó su contrato con los pimentoneros.

Las dos siguientes campañas se destacó como uno de los mejores goleadores de la categoría de plata, con 30 goles en 80 partidos. La temporada 2002/03, sin embargo, su falta de sintonía con el técnico David Vidal le relegó a un segundo plano, en un año en que los murcianos lograron ascender a la Primera División tras proclamarse campeones de la liga de Segunda. En la temporda del retorno a Segunda División fue clave para Pepe Mel y logró goles importantes en partidos disputados en el Molinón e incluso en la victoria frente al Atlético de Madrid en el Calderón.

Una vez finalizada esa temporada abandonó el Real Murcia para iniciar un periplo por otros clubes menores de la zona. Así, pasó un año y medio con el F. C. Cartagena en Segunda B, medio año con el Orihuela C. F. en Tercera y se retiró en esta categoría con el C. D. Molinense en 2006.

Tras colgar las botas, pasó a ser entrenador en las categorías inferiores del Club Deportivo Molinense. En enero de 2007 se puso al frente del equipo infantil del Club Deportivo Valdefierro, club del barrio homónimo de la ciudad de Zaragoza. Posteriormente, debutaría en 2012 como entrenador de un conjunto sénior de la Tercera División de España, siendo este el Club Deportivo Ebro.

En la temporada 2013-14, fue entrenador de la Sociedad Deportiva Ejea de la Tercera División de España, clasificándolo para la fase de ascenso, el cual no consiguió. En la siguiente campaña entrenaría al zaragozano Club Deportivo Ebro, con el que consiguió el campeonato de liga de su grupo en la Tercera División y el ascenso a la Segunda División B de España.

En 2015 retornó al banquillo de la Sociedad Deportiva Ejea, en una segunda etapa que duraría hasta 2017. Tras ello, entrenaría al Club Deportivo Brea de la misma categoría, hasta que en diciembre de 2018 volvería al Real Zaragoza como segundo de Víctor Fernández.

Durante el verano de 2019 se barajó su nombre como posible entrenador grana, antes de la contratación de Adrián Hernández. Ahora regresa a Murcia con el objetivo de lograr un nuevo ascenso.