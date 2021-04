Loreto: "No podemos pensar más allá del partido ante el Cádiz B"

José Luis Rodríguez ‘Loreto’ atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del Estadio Enrique Roca de Murcia, en la previa del partido que enfrentará al Real Murcia frente al Cádiz B el próximo domingo a las 17:30 horas.

En primer lugar, explicó cómo ha sido la semana de entrenamientos: << El análisis que puedo hacer es que hemos merecido mucho más. Ahora bien, también les he recalcado a los jugadores que todo lo que no tenemos lo hemos perdido nosotros concediendo ocasiones, pero como entrenador tengo que insistirles en lo positivo. Estamos haciendo muchas cosas bien, pero lo que hacemos mal nos perjudica muchísimo >>.

Preguntado sobre la situación anímica del vestuario, el entrenador grana dijo que << el inicio de la semana fue complicado para todos. El primer día fue duro después de un viaje largo, pero el equipo se repuso y hemos trabajado bien esta semana, a ver si podemos ganar el domingo. Todo pasa por no conceder atrás, es lo que más estoy insistiendo >>.

Respecto a las opciones de llegar a la PRO: << El mensaje es que tenemos que aspirar a ganar cada partido, es la realidad, la derrota del otro día te obliga a conseguir un 80% de victorias. Tenemos la obligación de ganar el domingo, no podemos estar pendiente de los resultados de los demás, solo pensamos en que hay que ganar >>.

Sobre la salida de Julio Algar: << Son consecuencias de los resultados que no hemos ido sacando, y de consecuencias anteriores. No puedo hacer ninguna valoración, no estoy en el consejo. Al final es el máximo responsable del área deportiva y la entidad ha tomado esa decisión, pero en estos momentos no he perdido ni un segundo en este tema porque tengo muchísimo en mente al equipo >>.

Respecto al rival de esta semana: << El día que están inspirados te pueden hacer daño y el día que no es un equipo que se le puede hacer daño. Sabemos dónde le tenemos que atacar y dónde tienen sus debilidades. Ellos imagino que sabrán también las nuestras; pero lo vuelvo a decir, si nosotros no concedemos tenemos muchas posibilidades de ganar >>.

Acerca de los jugadores que son baja para el domingo: <<Recuperamos a Baro y Ton. El tema de Curto lo vamos a valorar mañana; tiene opciones, pero hasta mañana no lo voy a decidir. Se ha quedado fuera Palazón que sigue con molestias e Iván que todavía no ha empezado a entrenar con el grupo >>.

Por último, preguntado por las ocasiones que concede el equipo atrás, Loreto respondió que << cuando digo eso es porque el máximo responsable soy yo porque soy el que dirige y corrige, pero lo digo porque lo hemos hablado muchas veces y no ha sucedido una vez. La falta de concentración en el fútbol de hoy en día se paga. El responsable soy yo. Es normal que la afición esté cabreada, el mensaje que le he transmitido a los jugadores es que no nos podemos rendir. Sabemos que tenemos que ganar este partido y que cuando llegue el siguiente habrá que volver a ganar. Si encadenamos dos o tres victorias seguidas podrás hacer alguna cuenta, pero si no es imposible >>.