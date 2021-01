Lima, primer jugador profesional en llevar un micro durante un partido

Siete puntos, 12 rebotes, una asistencia, una técnica… y un micrófono todo el partido. Esa fue la histórica tarjeta de Augusto Lima este martes en el UCAM Murcia – BAXI Manresa. Por primera vez, un jugador acb ha llevado micrófono durante un partido oficial, permitiendo descubrir un lado único de la Liga Endesa.



A través de Augusto Lima se puede disfrutar de una visión inédita de un partido de la Liga Endesa. Efusivo e intenso como pocos jugadores de la competición, el jugador del UCAM Murcia nos traslada sonidos y situaciones únicas, en un acceso sin precedentes a la intensidad de un partido y sus conversaciones con compañeros, entrenadores, árbitros y rivales.



Entrenadores, árbitros y ahora un jugador



En una temporada sin público en los pabellones, la acb continúa intentando acercar una visión única de la competición a través del sonido de sus protagonistas.



El micrófono y seguimiento a Augusto Lima continúa la serie ‘Insider’ en la que hemos podido escuchar a varios protagonistas: entrenadores como Jaume Ponsarnau (Valencia Basket), Carles Duran (Club Joventut Badalona), Sito Alonso (UCAM Murcia) o Ibon Navarro (MoraBanc Andorra), y recientemente al trío arbitral formado por Fernando Calatrava, Juan de Dios Oyón y Cristóbal Sánchez.



Lima: “Son todas las emociones que vives en el partido, hay frustración y momentos buenos”



El hispanobrasileño Augusto César Lima Brito tiene a sus 29 años una exitosa y dilatada carrera con 13 temporadas acb en Unicaja, Granada, Real Madrid, San Pablo Burgos y en tres etapas diferentes en su actual club, el UCAM Murcia. Ha sido campeón de liga y de Copa del Rey y en su mochila cuenta con experiencias en Lituania y China.



Sin embargo, nunca había vivido un partido de esta forma, si bien “me he encontrado bastante cómodo, ni lo sentí”. “Hasta me he llevado una técnica”, añade entre risas.



¿Qué se va a encontrar el aficionado al ver el vídeo? “Hay cosas que les van a gustar y otras que no. Nosotros vivimos el partido, lo sentimos, queremos siempre ganar, hay frustración y momentos buenos. Son emociones… son todas las emociones que vives en el partido”, explica.



Finalmente, Lima destaca que “estas grabaciones están bien porque son cosas diferentes. En una época tan mala sin aficionados tenemos que reinventarnos todos”.